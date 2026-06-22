La estrategia de Greenspan volverá a ponerse en práctica bajo el mandato de Warsh en la Fed

FOTO DE ARCHIVO: El expresidente de la Reserva Federal, Alan Greenspan, habla durante la reunión anual de SIFMA en Nueva York.

Algunas de las cualidades ​más destacadas del difunto expresidente de la Reserva Federal de Estados Unidos Alan Greenspan, como responsable del banco central, así como lo que resultó ser su mayor punto débil, están a punto de repetirse con el nuevo jefe, Kevin Warsh.

Al igual que "el maestro" —que falleció ‌el lunes y a quien Warsh citó cuatro veces durante ‌su ceremonia de toma de posesión en la Casa Blanca hace exactamente un mes—, Warsh se muestra reacio a hablar demasiado y confía en que los mercados financieros resuelvan las cosas por sí mismos.

Fue una fórmula que ayudó a mantener una inflación controlada y un crecimiento estable durante la mayor parte de los más de 18 años que Greenspan estuvo al frente del banco central estadounidense, hasta el punto que a la época se la denominó la "Gran Moderación".

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Pero también le llevó a restar importancia a los indicios de una burbuja inmobiliaria, basándose en que las personas más inteligentes de las instituciones financieras más ricas no valorarían erróneamente los activos de forma sistémica ni pasarían por alto los riesgos sistémicos.

Una crisis con origen en el mercado hipotecario de ​alto riesgo estadounidense desbordó el sistema financiero ⁠mundial poco después de que Greenspan dejó el cargo, y le llevó a reconocer en las audiencias del Congreso "un error" en su forma de ‌pensar sobre los mercados racionales y eficientes.

Greenspan, que falleció a causa de complicaciones derivadas de la enfermedad de Parkinson ⁠a los 100 años, "podía deslumbrar y desconcertar" al "extraer conclusiones de datos a menudo oscuros, combinando ⁠en ocasiones estas series de formas asombrosas", escribió el lunes en un homenaje Donald Kohn, investigador principal de la Brookings Institution, uno de los principales colaboradores de Greenspan en la Reserva Federal.

Sin embargo, a pesar de señalar el rápido aumento de los precios de la vivienda en algunas zonas, señaló ⁠Kohn, Greenspan "dudaba de que existiera una burbuja a escala nacional en estos mercados, y hizo poco uso de su tribuna o de ​sus competencias en materia de regulación bancaria para reforzar la resiliencia de forma preventiva".

La regulación preventiva se ‌convirtió en la tónica habitual tras la crisis, con el paquete de ‌reformas Dodd-Frank, que obligaba a los bancos a constituir mayores reservas de capital, elaborar planes de resolución y adoptar otras medidas bajo un ⁠escrutinio más estrecho por parte de la Fed y del Gobierno federal, de modo que ninguno sea considerado nunca tan grande como para que no se pueda permitir su quiebra.

Parte de esas medidas se están flexibilizando ahora bajo la dirección de la vicepresidenta de Supervisión de la Reserva Federal, Michelle Bowman, y Warsh ha dicho que uno de sus objetivos es reducir la influencia de la Reserva Federal.

"SE QUITAN LAS ANTEOJERAS"

Warsh ha citado a Greenspan como ​una influencia fundamental en su ‌enfoque del cargo de presidente, rindiéndole homenaje en repetidas ocasiones durante su toma de posesión el 22 de mayo, y ha relacionado algunas de sus opiniones más características sobre la economía y el papel adecuado de la Fed con las posturas por las que Greenspan se distinguió.

Entre ellas se incluye una visión más mesurada sobre cuánto, con qué frecuencia y de qué manera concreta deben pronunciarse los responsables de la política monetaria sobre un futuro intrínsecamente incierto.

Greenspan se enorgullecía de mostrarse evasivo, incluso críptico, como forma de ⁠tener mayor libertad para responder a los nuevos acontecimientos, y Warsh ha señalado que considera que la actual tendencia de la Fed a dar explicaciones corre el riesgo de atar las manos a los responsables de la política monetaria.

El primer comunicado de política monetaria bajo el mandato del nuevo presidente de la Fed, publicado la semana pasada, volvió a un formato más conciso y eliminó las orientaciones explícitas sobre la trayectoria futura de la política monetaria.

Sin embargo, también se ha mostrado dispuesto a hablar del futuro cuando es necesario, y en los meses previos a su toma de posesión señaló, como Greenspan a mediados de la década de 1990, que el aumento de la productividad ayudaría a moderar la inflación y se opuso a las subidas de tasas de interés que estaban ganando apoyo ‌entre sus colegas.

Warsh dice que ahora podría estar desarrollándose una dinámica similar debido a la expansión de las tecnologías de inteligencia artificial, y ha encargado un estudio sobre la productividad a uno de los cinco grupos de trabajo que ha creado al inicio de su presidencia.

Esas y otras reformas que Warsh afirma querer llevar a cabo se articulan en torno a una idea que Greenspan probablemente respaldaría: que el banco central no debe presentarse como el único actor en escena, sino mantener su papel lo más limitado posible y dejar que los hogares, las empresas y los inversores se encarguen del resto.

Al dar marcha atrás en ‌aspectos que surgieron de la crisis de 2007-2009, como el amplio balance de la Fed y su política de comunicación, Warsh debe decidir ahora hasta dónde llegar en el único ámbito en el que el propio Greenspan reconoció haberse equivocado.

En su rueda de prensa inaugural, Warsh dijo que, al menos al principio, es mejor que ‌la Fed reaccione ante los mercados ⁠en lugar de que sean los mercados los que reaccionen ante una Fed excesivamente comunicativa.

"Los mercados financieros funcionan mejor cuando reaccionan a los datos que se publican. Creo que los mercados financieros funcionan con menos eficiencia cuando se preguntan: '¿Cómo reaccionará la ​Reserva Federal ante esa información que se publica?'", dijo Warsh.

"Cuando lo único que hacen los mercados financieros es reflejar lo que hemos dicho, estamos pasando por alto la fuente de información más importante y nos estamos quedando ciegos ante ella. Me gustaría que creáramos un sistema en el que nos quitáramos esas anteojeras, en el que los mercados siguieran los datos que, de manera eficiente, consideren fiables".

Con información de Reuters