Argentina vs. Jordania.

La Selección Argentina ya está enfocado en su próximo compromiso en el Mundial 2026. Luego de avanzar en el Grupo J, el conjunto dirigido por Lionel Scaloni afrontará un encuentro decisivo frente a Jordania, un partido que puede resultar determinante para el futuro del equipo en la Copa del Mundo.

Más allá de la clasificación, el resultado tendrá un impacto directo en el cuadro de eliminación directa. El campeón del mundo buscará terminar en lo más alto de su grupo para evitar un posible cruce con España en la siguiente instancia, aunque un eventual enfrentamiento con Uruguay también aparece como una posibilidad en el horizonte.

Cuándo juega Argentina contra Jordania por el Mundial 2026

Argentina enfrentará a Jordania el próximo sábado 27 de junio a las 23 horas (horario argentino), como parte de la tercera fecha del Grupo J del Mundial 2026 .

(horario argentino), como parte de la tercera fecha del del . El encuentro se disputará en el Dallas Stadium, escenario que también recibió uno de los compromisos más importantes de la Albiceleste durante la fase inicial. Para el conjunto nacional será una prueba clave en la lucha por quedarse con el liderazgo de la zona.

Los hinchas podrán seguir el partido a través de Telefe y TV Pública en televisión abierta. Además, estará disponible por streaming mediante Disney+, ESPN, Flow y DSports.

Por qué el partido puede definir el camino de Argentina

La importancia del duelo contra Jordania va mucho más allá de los tres puntos. El nuevo formato del Mundial, que cuenta con 48 selecciones distribuidas en 12 grupos, genera cruces muy sensibles desde los dieciseisavos de final.

Los dos primeros de cada zona avanzan directamente, junto a los ocho mejores terceros. Sin embargo, la ubicación final en la tabla modifica significativamente el cuadro posterior.

La Selección Argentina.

Si Argentina termina primera en el Grupo J, enfrentará al segundo clasificado del Grupo H. En cambio, si finaliza segunda, deberá medirse con el líder de esa zona. En los papeles, España aparece como el principal candidato a quedarse con el primer puesto del Grupo H, mientras que Uruguay podría ocupar alguno de los otros lugares de clasificación.

Por eso, el equipo de Scaloni no solo jugará para sumar una victoria: también buscará construir un camino más favorable rumbo a las instancias decisivas del torneo.

Cómo llega Jordania al Mundial 2026

Jordania protagoniza una de las historias más destacadas de esta Copa del Mundo. La selección asiática logró una clasificación histórica y disputará por primera vez un Mundial, un acontecimiento que generó una enorme movilización popular en todo el país.

El arquitecto de este crecimiento es el entrenador marroquí Jamal Sellami, quien asumió en 2024 y logró consolidar el proceso iniciado luego del sorprendente subcampeonato obtenido en la Copa Asiática.

La Selección de Jordania.

Su equipo se caracteriza por el orden táctico, la intensidad física y la velocidad para atacar los espacios. La principal figura es Mousa Al-Tamari, capitán y referente ofensivo que actualmente juega en el fútbol francés y es considerado el futbolista más importante de la historia reciente de Jordania.

También sobresale el joven delantero Ibrahim Sabra, una de las grandes promesas del fútbol asiático y una de las apuestas de futuro para una selección que busca seguir haciendo historia.