A qué hora juega la Selección Argentina vs. Austria: TV en vivo y dónde ver online por el Mundial 2026

A qué hora juega la Selección Argentina vs. Austria: TV en vivo y dónde ver online por la fecha 2 del Mundial 2026

La Selección Argentina se enfrenta a Austria este lunes 22 de junio por la segunda fecha del Grupo J. El partido comenzará a las 14 hs (hora argentina) y será en el AT&T Stadium de Dallas de Estados Unidos. Se trata de un encuentro clave para el combinado dirigido por Lionel Scaloni, ya que podrían asegurar su pase a la siguiente fase del Mundial 2026.

Dónde ver el partido de Argentina vs. Austria en el Mundial 2026

El partido de Argentina contra Austria se puede ver en diferentes canales de televisión y plataformas de streaming:

Televisión de cable: TyC Sports y Dsports.

TyC Sports y Dsports. Televisión de aire: Telefé y TV Pública son la forma más rápida para verlos y no escuchar los goles adelantados, aunque siempre dependerá del sistema de transmisión y del servicio de cada uno.

Telefé y TV Pública son la forma más rápida para verlos y no escuchar los goles adelantados, aunque siempre dependerá del sistema de transmisión y del servicio de cada uno. Streaming: Disney+ Premium y Paramount+, además de MiTelefe.com. También los suscriptores de Telecentro Play, Flow y DGO pueden sintonizar los canales de manera online (Dsports es exclusivo de DGO).

Cómo llega la Selección Argentina al partido contra Austria

La Selección Argentina llega a esta segunda fecha tras vencer a Argelia 3 a 0 gracias a un hat-trick de Lionel Messi. Sin embargo, Lionel Scaloni adelantó en conferencia de prensa del domingo pasado que será un encuentro "complicado", pero al mismo tiempo “entretenido para el público”.

La Selección Argentina viene de ganarle 3 a 0 a Argelia

Según adelantó el DT, la Albiceleste “va a buscar el arco de enfrente”, con formas distintas a las mostradas por Austria. Respecto a la planificación durante el partido, Scaloni apuntó contra el desafío logístico que implica el receso de hidratación. "Todo lo que tenga en la cabeza puede cambiar en base a lo que pase en esos 22 minutos. Tenemos gente analizando el partido desde la tribuna y nosotros en el banco. Lo que se hace en un entretiempo, se hace ahí", habló.

"Creo que para el que pretende atacar te da tiempo a corregir, pero se hace raro adaptarse a eso. Si se sigue, imagino que en un tiempo será algo normal; hoy no está normal", consideró.

¿Cuándo es el próximo partido de la Selección Argentina?

Independientemente del resultado de hoy, Argentina todavía debe enfrentarse a Jordania el próximo sábado 27 de junio a las 23 hs (horario argentino). Se trata de la última fecha dentro de la fase de grupos y podría ser determinante para el combinado albiceleste.