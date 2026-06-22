Asi juega Austria, el segundo rival de Argentina en el Mundial: táctico, cerrojo y un equipo con idea clara

Este lunes 22 de junio, la Selección Argentina se medirá ante Austria por el segundo partido del Grupo J en el Mundial 2026. Después de vencer con contundencia y autoridad a Argelia por 3 a 0 en su presentación en el certamen, el combinado que dirige Lionel Scaloni buscará dar un paso más hacia los dieciseisavos de final con un once titular muy similar al del primer encuentro. Su rival, en esta ocasión, presentará un desafío totalmente distinto al del debut: el equipo europeo se caracteriza por un planteo táctico muy claro en el que apuesta por generar situaciones de peligro desde la posesión de la pelota y recuperarla rápidamente a través de una presión alta.

Austria cuenta con el alemán Ralf Rangnick como director técnico, el "arquitecto" del equipo que logró clasificar al Mundial después de 28 años (su última experiencia fue en la edición de Francia 1998, en la que no pasó de fase de grupos). La formación predilecta que utilizó desde el comienzo de su ciclo en 2022 es el 4-2-3-1: con un doble pivote bien marcado y ambos laterales buscando amplitud y profundidad, su objetivo es construir desde la salida con pelota generando una superioridad numérica en mitad de cancha para luego explotar las subidas de los carrileros y los volantes por las bandas.

Así juega Austria, el próximo rival de Argentina en el Mundial 2026

El titular bajo los tres palos es Alexander Schlager, arquero del Red Bull Salzburgo, mientras que Philipp Lienhart y David Alaba (capitán y una de las grandes figuras del plantel) conforman la dupla central en la defensa. Stefan Posch, de gran proyección en ataque, es el habitual lateral por derecha y Phillipp Mwene ocupa esa posición en la banda opuesta; Xaver Schlager y Nicolas Seiwald, dos piezas fundamentales en el esquema, son el doble pivote de un mediocampo que completan Romano Schmid junto con Marcel Sabitzer y Konrad Laimer, los dos mejores futbolistas del plantel. En la victoria ante Jordania por 3 a 1 en la primera fecha, Sasa Kalajdzic (un faro de referencia con sus dos metros de altura) fue el delantero centro titular.

Austria también cuenta con un interesante recambio desde el banco de suplentes: por ejemplo, Marko Arnautovic, de 37 años, alterna con Kalajdzic como número '9' y aporta experiencia y jerarquía individual (anotó el último tanto de penal frente a Jordania). También Carney Chukwuemeka (Borussia Dortmund) es una alternativa que Rangnick utiliza en el mediocampo durante el complemento para brindar más intensidad física y despliegue. Paul Wanner, Patrick Wimmer y Kevin Danso son otros de los nombres que destacan en la nómina del seleccionado y que ya tuvieron minutos en la competición.

Con la pelota, Austria tiene una idea muy clara de juego al buscar amplitud y profundidad en la salida para generar espacios en la defensa y lograr, así, que sus laterales y volantes lleguen a línea de fondo en carrera para tirar el centro o buscar el pase atrás. El medio que suelen utilizar para provocar este tipo de situaciones es la incorporación de Seiwald como un tercer central, generalmente desde el sector derecho, que le permite a los laterales pararse prácticamente sobre la línea para esperar el pase. Una vez que el balón llega a este sector, los volantes corren a la espalda del defensor y el delantero se ofrece sobre el eje para pivotear y descargar de espaldas al arco.

Una variante que utilizan mucho sobre este aspecto táctico es que los laterales, en lugar de quedarse abiertos, le dejan su lugar al volante y toman el carril interno; en estos casos, son los mediocampistas los que reciben la pelota sobre los costados y los carrileros quienes corren al espacio para buscar la continuación de la jugada. En este sentido, Posch, que juega por la derecha, es uno de los más destacados ya que tiene una gran proyección para mostrarse en ataque y una buena técnica individual para lanzar pases o tirar centros.

Más allá de estos patrones que se repiten en numerosas ocasiones a lo largo de los partidos, el combinado europeo sabe aprovechar la pasividad de las defensas rivales y, a través de combinaciones y pases en corto, generar situaciones de peligro. Además, cuenta con futbolistas de gran pegada como Romano Schmid (que abrió el marcador ante Jordania con un gran zapatazo desde afuera del área) y Marcel Sabitzer, que no dudan en ponerse de frente al arco y soltar un tiro si cuentan con espacios.

En defensa, el estilo de este seleccionado está muy influenciado por su entrenador, considerado uno de los padres del gegenpressing (o "contrapresión") que tan en boga está en el fútbol actual. Apenas pierde el balón, el equipo se lanza hacia adelante para recuperarlo rápidamente, cerrando líneas de pase y atorando al poseedor para obligarlo a soltar un pelotazo o, idealmente, a perder la pelota. En este sentido, la presencia de Alaba y Lienhart para disputar los envíos largos es fundamental, ya que la dupla central en raras ocasiones pierde un duelo aéreo.

Sin embargo, esta contrapresión no es lo suficientemente eficiente por momentos y los austríacos sufren mucho cuando el rival logra sortear esa primera línea con un pase o una gambeta. A veces por mal posicionamiento y otras (menos) por falta de intensidad, la defensa comete errores que derivan en chances de peligro, por lo que este es uno de los aspectos más importantes a explotar por la Selección Argentina de Lionel Scaloni. Estos mismos problemas se reflejan también en la marca zonal que realizan en la pelota parada (5 jugadores en el área chica, otros tres a la altura del punto penal y uno afuera para el rebote), que suele sufrir las entradas a la carrera de los cabeceadores del contrario.

La otra gran problemática que sufre Austria es en el retroceso defensivo. Las desatenciones de los mediocampistas son casi una constante y uno de los grandes dolores de cabeza para los dirigidos por Rangnick son los contraataques, una faceta que suelen sufrir en casi todos los encuentros. En su primera presentación ante Jordania, el empate parcial de los asiáticos llegó por una pérdida que dejó a la zaga central mano a mano contra los delanteros y que el atacante Ali Alowan resolvió de gran manera.

Por último, el equipo tampoco suele resolver correctamente al ser presionado, sobre todo cerca de su propio arco. En su búsqueda de construir desde la salida de pelota, los jugadores cometen más equivocaciones al tener una marca encima y tienen pérdidas que pueden ser capitalizadas por los delanteros. Además, tampoco cuentan con futbolistas de gran técnica individual que puedan romper con esa presión a partir de un duelo 1vs1, por lo que puede convertirse en un medio clave para incomodarlos a lo largo del partido.

Qué se puede esperar del partido entre Austria y Argentina

A diferencia del cruce con Argelia, Argentina se encontrará con un rival más ordenado y trabajado tácticamente, que cuenta con algunos jugadores de buen pie (un aspecto a tener en cuenta para la pelota parada) y que busca, al igual que la 'Albiceleste', tener la pelota en su poder la mayoría del tiempo. Sin embargo, este contrincante también tiene sus puntos débiles: si el combinado nacional logra aprovechar las desatenciones defensivas en el retroceso y los errores no forzados en la contrapresión, puede lastimar mucho a su rival con contraataques rápidos.

Aunque aún no hay una definición oficial acerca del once titular que parará Scaloni, no sorprendería que el entrenador se incline por futbolistas de perfil más físico para este enfrentamiento. En este sentido cuenta con Nicolás González y Julián Álvarez, quienes ingresaron en el complemento frente a Argelia, y que pueden contribuir a la labor de presionar en la salida de Austria y salir en velocidad tras recuperar la pelota. También, Nahuel Molina puede reemplazar a Gonzalo Montiel (tocado por una lesión) en el sector derecho; tanto él como Facundo Medina deberán prestar especial atención a las escaladas de los volantes y carrileros rivales para evitar los ataques por sus sectores.