Scaloni anticipó que el partido con Austria será "complicado"

El entrenador de la Selección argentina, Lionel Scaloni, catalogó al próximo enfrentamiento ante el combinado austríaco como un duelo “complicado”, al valorar que el rival también ganó el primer partido y ha hecho “una gran clasificación”.

El DT aseguró que Austria “va a buscar el arco de enfrente”, con formas distintas a las mostradas por Argelia, y consideró que va a ser un partido “entretenido para el público”. Además, Scaloni se refirió a la falsa noticia del fallecimiento del padre del astro argentino Lionel Messi, al asegurar que el grupo se mantuvo “bien”, que pudo sacar adelante la situación y sentenció: “sobre este tema prefiero no agregar nada más”

Uno de los puntos donde Scaloni se mostró más crítico fue la implementación de los parates obligatorios por el clima, una medida que, según su visión, desnaturaliza el ritmo del juego y termina favoreciendo los planteos defensivos.

"El calor y que se pare el partido constantemente hacen que eso le dé una mano al equipo teóricamente más débil. Creo que al final se hizo para tener más tiempo y se hace un poco cortado. Eso de cuatro tiempos parece irreal", disparó el entrenador sin filtros.

A la hora de explicar cómo altera la planificación de un cuerpo técnico, Scaloni detalló el desafío logístico que representa este bache a mitad de cada período: "Todo lo que tenga en la cabeza puede cambiar en base a lo que pase en esos 22 minutos. Tenemos gente analizando el partido desde la tribuna y nosotros en el banco. Lo que se hace en un entretiempo, se hace ahí. Creo que para el que pretende atacar te da tiempo a corregir, pero se hace raro adaptarse a eso. Si se sigue, imagino que en un tiempo será algo normal; hoy no está normal".

A pocos días de que el astro argentino celebre sus 39 años (el próximo miércoles 24 de junio), el técnico no ahorró elogios para el capitán, confirmando que se encuentra en óptimas condiciones para liderar al equipo frente al combinado europeo.

"Que sea feliz, es lo que todos queremos", deseó Scaloni con afecto al referirse al cumpleaños de la Pulga. Asimismo, el DT reforzó la idea de que la fortaleza de este ciclo sigue radicando en el aspecto humano y la camaradería del plantel: "El grupo saca adelante las situaciones tanto buenas o malas. Al lado de un amigo siempre es mejor. Eso es lo que todos sentimos".