Según se detalló en el estudio, estos datos expresan que las instituciones religiosas funcionan como espacios donde confluyen no solo el "acompañamiento espiritual" sino también la "respuesta a necesidades concretas" de la vida cotidiana.

Un estudio de la Universidad de Buenos Aires (UBA) reveló que un tercio de la población acudió durante los últimos 12 meses a una institución religiosa en busca de algún tipo de ayuda. Además, casi la mitad de ellos lo hizo para pedir asistencia alimenticia, económica o laboral.

El tercer Informe 2026 del Barómetro de las Religiones y las Creencias en Argentina, elaborado por el Observatorio de las Creencias (OCREAR) del Ciclo Básico Común de la UBA, muestra que el 35,5% de los argentinos se acercó a un templo religioso en busca de contención. El relevamiento comprendió 904 casos y fue realizado con mayores de 16 años durante 2026.

"Entre quienes solicitaron asistencia, el principal motivo fue el apoyo espiritual para atravesar momentos difíciles, seguido por la ayuda frente a problemas de salud", dice el informe. Sin embargo, otro de los datos que figuran como significativos es que de ese número, hay un 45% que se acerca a pedir ayuda "por necesidades materiales", ya sea para solicitar "ayuda económica o alimentaria" o por "búsqueda de trabajo".

Desde el apoyo emocional al material

Según se detalló en el estudio, estos datos expresan que las instituciones religiosas funcionan como espacios donde confluyen no solo el "acompañamiento espiritual" sino también la "respuesta a necesidades concretas" de la vida cotidiana. "En un contexto social desafiante, los templos continúan siendo lugares de referencia para miles de personas que buscan desde consuelo emocional hasta apoyo material", explicó una de las investigadoras que participó del informe, Gabriela Irrarzábal.

En esa línea, otra de las investigadoras, Mariela Mosqueira, resumió: "Hoy vemos que 16% del total de la población encuestada se apoya en instituciones religiosas para la resolución de problemas de base material o económica y laboral, donde la problemática se acentúa fuertemente en segmentos con menor nivel de formación".

Por otro lado, el relevamiento también detalló que las personas de 50 años o más son las que presentan una mayor recurrencia a estos espacios: el 45% de quienes integran ese grupo acudió durante el último año en busca de algún tipo de ayuda. La proporción desciende al 34% entre los jóvenes de 16 a 29 años y al 27,6% entre quienes tienen entre 30 y 49 años.

En tanto, entre los mayores de 50 años, el 32,8% fue a estos espacios por apoyo espiritual y el 16,2% por cuestiones de salud, porcentajes que prácticamente duplican los registrados entre los grupos etarios más jóvenes.