"Como la montaña", el unipersonal que se pregunta qué pasa cuando estamos solos

Luis Cardozo y Matías Marshall presentan Como la montaña, un unipersonal que explora la soledad los domingos por la noche en Timbre 4. Con dramaturgia y actuación de Cardozo y dirección de Marshall, este soliloquio se sumerge en los ecos del espacio vacío y en el interior de un hombre que tiene como única compañía una planta.

Los jóvenes artistas proponen un recorrido por el andamio de la soledad, llevando al límite las vivencias y el cuerpo. Es el propio Cardozo quien sostiene la propuesta de principio a fin e invita al espectador a habitar un presente ficcional construido entre música, luces y caña con ruda. "La hipótesis era preguntarnos qué pasa cuando una persona está completamente sola, sin ningún estímulo externo, sin una película, un libro o el celular que la distraiga. ¿Qué piensa? ¿Qué aparece?", explica Marshall en diálogo con El Destape sobre el punto de partida de la puesta.

"Como la motaña" tiene funciones los domingos 20:15 h en Timbre 4. Foto: Lu Soto

El trabajo de Marshall se percibe especialmente en la composición del espacio, agarrotado y, al mismo tiempo, profundamente vacío. Un monoambiente en Capital Federal funciona como escenario de juego y prisión para "Bonifacio", quien escribe con su boa de plumas y sus reflexiones nihilistas un manifiesto sobre la soledad. "Para mí el sonido y la luz tienen la misma importancia que cualquier otro elemento de la obra. Cada detalle está pensado para acompañar ese universo", señala el director, cuya formación y pasión por el cine se reflejan en una puesta de impronta cinematográfica.

La obra evita caer en un realismo estricto y se permite incorporar momentos de extrañamiento que rozan lo poético. Entre ellos aparece la caña con ruda, un elemento que Marshall interpreta como "una especie de médium para escuchar cosas que en la vida cotidiana solemos olvidar", en diálogo con una búsqueda de reconexión con la naturaleza y con aquello que es enmascarado por la vorágine de un yo que cada vez es más un sin los otros.

Dónde ver Como la montaña y cómo comprar las entradas

Las entradas para Como la montaña se compran a través de Alternativa Teatral. Las funciones son los domingos 20:15 hs en Timbre 4, ubicado en Boedo 640, CABA. La entrada general tiene un valor de $22.000 mientras que la entrada solidaria cuesta $26.000.

Sinopsis y ficha técnica

"Primero de agosto. Bonifacio se encuentra en su departamento 4x4 en Capital Federal. Divaga, piensa, reflexiona sobre la soledad y el colapso. Entre jazz, infusiones, plantas y un show de tv noventoso, un trago de caña con ruda deviene en una epifanía transformadora".