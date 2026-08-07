Ciberseguridad en Argentina: la reconocida firma que se unió a Aiotek para combatir el fraude digital

La empresa de ciberseguridad Norton llegó oficialmente a Argentina de la mano de Aiotek, compañía especializada en transformación digital, desarrollo y comercialización de software. La presentación se realizó el miércoles 5 de agosto en un evento que reunió a representantes de bancos, aseguradoras, retailers, compañías de telecomunicaciones y canales de distribución, con el objetivo de presentar las nuevas oportunidades comerciales de la marca en el país.

El desembarco ocurre en un contexto de crecimiento de la demanda de ciberseguridad, impulsada por la digitalización y por amenazas cada vez más sofisticadas. La inteligencia artificial también está siendo utilizada por ciberdelincuentes para desarrollar ataques más rápidos y masivos. Frente a este escenario, la alianza entre Norton y Aiotek busca ampliar el acceso a herramientas de protección digital para consumidores y organizaciones.

Qué soluciones de Norton estarán disponibles en Argentina

La propuesta de Norton va más allá de la protección tradicional contra virus y malware. El portfolio que Aiotek acercará al mercado argentino incluye herramientas destinadas a enfrentar amenazas como el phishing, el ransomware y las estafas potenciadas por inteligencia artificial.

Entre las principales soluciones se encuentran:

Protección contra virus, ransomware y otros tipos de malware.

Detección de estafas en tiempo real mediante inteligencia artificial.

Norton Genie , un asistente de IA especializado en ciberseguridad.

, un asistente de IA especializado en ciberseguridad. Control parental y herramientas para proteger a toda la familia.

VPN para conexiones privadas, seguras y cifradas.

Administrador de contraseñas.

Monitoreo de la Dark Web para detectar posibles filtraciones de credenciales e información personal.

Soluciones de seguridad de fácil implementación para emprendedores y microempresas.

El desembarco ocurre en un contexto de crecimiento de la demanda de ciberseguridad.

“Elegimos Norton porque es una de las marcas más reconocidas y confiables del mundo”, explicó Ernesto Mordentti, CEO de Aiotek. Según el ejecutivo, uno de los objetivos de la alianza es que la ciberseguridad deje de ser percibida como una herramienta exclusiva para especialistas o grandes compañías y se convierta en un servicio accesible para los usuarios.

Una estrategia enfocada en empresas y canales

La alianza también apunta a desarrollar nuevos modelos comerciales. Aiotek combinará la tecnología global de Norton con su conocimiento del mercado argentino y su experiencia en desarrollo de software e integraciones.

La compañía buscará trabajar con retailers, bancos, fintechs, aseguradoras, empresas de servicios, fabricantes, importadores de tecnología, operadores de telecomunicaciones y organismos públicos. La estrategia contempla integraciones, productos de marca compartida y servicios de protección digital incorporados dentro de otras propuestas comerciales.

“El canal reseller será uno de los pilares de la estrategia”, señaló Damián Miano, CFO de Aiotek. La intención es que los socios no solo comercialicen licencias, sino que puedan desarrollar negocios recurrentes con capacitación, herramientas de marketing y procesos digitales simplificados.

Por su parte, Gabriel Ruchelsman, Territory Manager LATAM de Norton, destacó que la compañía busca ofrecer protección proactiva frente a estafas, fraudes y ataques cada vez más sofisticados, aprovechando la flexibilidad de sus soluciones para adaptarse a diferentes industrias y modelos de negocio.