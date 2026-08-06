Las fuerzas de seguridad hirieron a una fotógrafa en la brutal represión que comenzó en la Plaza del Congreso y se extendió varias cuadras a la redonda. Después de varios minutos, la ambulancia pudo llegar a atender a la trabajadora.

Según pudo saber El Destape, la fotógrafa recibió un golpe en la cabeza, aunque todavía no se sabe con qué. La atiendieron en Lima y Avenida de Mayo.

Mirta Romero, médica que la atendió en primera instancia y pidió la intervención del SAME, contó a C5N el estado de la fotoreportera. "Es una paciente con un traumatismo de cráneo. Hay que llevarla, resonancia y hay que reevaluarla", explicó.

"Sintió un golpe de atrás y quedó como tumbada, no sabía qué le había pasado", agregó la doctora.

También habló con esa señal de noticias un socorrista que tenía una insignia de la Defensoría del Pueblo. "Dijo que recibió un golpe en la parte de atrás de la cabeza. Es una fotoperiodista", informó. "Tenía un sangrado importante, un sangrado por la oreja", añadió.

Según pudo saber El Destape de fuentes que estuvieron en el lugar, la fotoreportera recibió "tres postazos de bala de goma" en la nuca por lo que luego se cayó y se golpeó. Eso le produjo el traumatismo de cráneo.

El peronismo repudió la represión

Senadores del peronismo repudiaron la represión que dejó a la fotógrafa herida. "Es lamentable lo que ha pasado", denunció José Mayans en diálogo con C5N al hablar sobre el accionar de las fuerzas de seguridad.

Por su parte, el senador sanjuanino Claudio Uñac dijo a El Destape: "Es absolutamente inaceptable lo que sucede en los alrededores del rencinto. El Gobierno resuelve las situaciones así; nosotros discutimos acá, tratar de imponer lo que pensamos, nos vaya bien o mal, ellos reprimen". "Me mostraron imágenes, y está sumamente complicado y hay heridos. Es inaceptable, porque hay que dejar que la gente se exprese. Es un derecho constitucional", agregó.