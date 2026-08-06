Baby Etchecopar le lanzó una advertencia a Javier Milei en vivo: "Vas preso".

El gobierno de Javier Milei sufrió un duro revés este miércoles 5 de agosto, al tener que verse obligado a quitar, del proyecto que busca modificar la Ley de Tierras, el apartado que posibilitaba el aumento en el límite de suelo argentino (actualmente fijado en un 15%) que podía ser adquirido por manos extranjeras.

Desde luego, esto no implica que la batalla esté ganada para nadie. Este jueves se procederá con la sesión tal y como estaba pautado, ya que el resto de los artículos entrarán en discusión, razón por la cual la movilización convocada sigue más en pie que nunca. De todos modos, no fueron pocos los periodistas que hicieron sus propias lecturas sobre el mencionado suceso, incluyendo Baby Etchecopar. Durante su editorial en Basta Baby (A24), le apuntó a Javier Milei y hasta le hizo una advertencia contundente.

Baby Etchecopar criticó a Javier Milei en vivo.

¿Qué le dijo Baby Etchecopar a Javier Milei?

"Milei, sos un maleducado. Se te acabó la magia, ya no engañás a nadie. Hoy si salís con la motosierra vas preso", disparó sin ningún tipo de reparo el trabajador de prensa, con gesto notablemente adusto. En esa misma línea, aseguró que "a nadie le importa tu amistad con Trump" y que "no le importás a nadie".

Luego, procedió a enumerar los reveses que sufrió su gestión en el último tiempo: "Lo del embajador de Brasil fue un golpe. Lo del idiota de ayer que dijo lo de la medianera, que es tuyo, otro. Hoy la ley que no te votaron, les muestra que pueden no votarte porque los dos tercios ya saben que los juntan. O sea, ya te veo flaquear las piernas".