Cercano a Mamdani: quién es Abdul El-Sayed, el candidato demócrata que desafía al establishment

La política de Estados Unidos sumó un nuevo protagonista que movió los cimientos del Partido Demócrata. Abdul El-Sayed, médico de 41 años e hijo de inmigrantes egipcios, dio el batacazo en las primarias demócratas para el Senado por el estado de Michigan y le ganó a la candidata del establishment del partido, Haley Stevens, que salió segunda. Es cercano al alcalde de Nueva York, Zohran Mamdami, por lo que es visto como parte de la renovación radical de izquierda de los azules.

El triunfo de El-Sayed sobre Stevens revolucionó a la interna partidaria, por tratarse de una victoria sobre una dirigente respaldada por la conducción nacional demócrata y por el poderoso Comité para Asuntos Públicos Estados Unidos-Israel (AIPAC), que destinó cerca de 32 millones de dólares para apoyar su candidatura. Pese a esa diferencia de recursos, el exfuncionario de salud pública se impuso con un discurso centrado en la reducción de la desigualdad, la salud pública universal y una profunda reforma del sistema político estadounidense.

Con esta victoria, el dirigente enfrentará en noviembre al republicano Mike Rogers, en una elección que será observada de cerca en todo Estados Unidos. Michigan es uno de los estados clave para el equilibrio de poder en Washington y un eventual triunfo de El-Sayed lo convertirá en el primer senador musulmán de la historia del país.

Quién es El-Sayed, uno de las promesas renovadoras de los demócratas

La irrupción del candidato también representa un desafío para el establishment demócrata. Cuenta con el respaldo de algunos referentes del progresismo como Bernie Sanders, Alexandria Ocasio-Cortez y Elizabeth Warren, quienes desde hace años reclaman un giro más marcado hacia la izquierda dentro del partido.

Aunque no integra formalmente la organización Socialistas Democráticos de Estados Unidos (DSA), El-Sayed adoptó muchas de sus principales propuestas durante la campaña. Entre ellas aparecen la creación de un sistema de salud pública universal, una reforma del financiamiento de las campañas electorales, mayores impuestos para las grandes fortunas y medidas para reducir el costo de los medicamentos.

Médico de profesión, El-Sayed estudió en la Universidad de Columbia y obtuvo un doctorado en Salud Pública en la Universidad de Oxford. Antes de lanzarse de lleno a la política fue director del Departamento de Salud, Servicios Humanos y Veteranos del condado de Wayne y también ocupó la dirección de Salud Pública de la ciudad de Detroit, una trayectoria que utilizó como carta de presentación durante su campaña.

La reacción de Trump al triunfo de El-Sayed

Su triunfo también provocó una inmediata reacción del presidente Donald Trump, quien celebró el resultado desde una perspectiva política. A través de su red Truth Social, sostuvo que la nominación de El-Sayed "representa una buena noticia para el Partido Republicano" y volvió a cargar contra los demócratas, a quienes calificó de manera despectiva por considerar que impulsan propuestas "extremas".