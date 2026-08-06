Trump reitera su visión positiva de las negociaciones con Irán

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habla con los medios de comunicación a su llegada al Aeropuerto Internacional de Los Ángeles antes de partir hacia Las Vegas, Nevada, en Los Ángeles, California, EEUU

Por Bo Erickson ​y Kanishka Singh

LAS VEGAS/WASHINGTON, 6 ago (Reuters) - El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que ‌las conversaciones con Teherán ‌parecían "estar avanzando bastante bien", al reiterar su visión positiva de las negociaciones sobre la guerra con Irán, aunque sin ofrecer detalles sobre lo discutido.

• "He oído que están avanzando muy bien", dijo Trump en una entrevista con FOX5 Las Vegas. La entrevista fue ​publicada el miércoles ⁠por la noche.

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• Aunque la guerra entre EEUU ‌e Irán lleva cinco meses y las ⁠dos partes no han logrado ⁠hasta ahora alcanzar un acuerdo que ponga fin de manera permanente al conflicto, Trump ha intentado presentar reiteradamente ⁠las conversaciones de forma positiva.

• Trump ha ​dicho que es inminente un acuerdo ‌para reabrir el estrecho ‌de Ormuz, una ruta clave para el suministro ⁠energético que Irán bloqueó después del inicio de la guerra.

• "No busco matar gente ni arrasarlo absolutamente todo, y hacia allí era adonde nos dirigíamos. Ellos ​querían ‌negociar y eso es lo que estamos haciendo, y parece estar avanzando bastante bien", dijo Trump en la entrevista.

• Expertos en derechos humanos han condenado las amenazas de Trump ⁠de atacar infraestructura civil.

• Irán ha advertido que, si Estados Unidos cumplía esas amenazas, Teherán atacaría infraestructura crítica de la región.

• Los Convenios de Ginebra de 1949 sobre la conducta humanitaria durante una guerra prohíben los ataques contra lugares considerados esenciales para la población civil.

• ‌Ese tipo de ataques podría constituir crímenes de guerra, dijeron en abril expertos en derecho internacional de Estados Unidos, después de amenazas anteriores de Trump.

• La guerra comenzó el 28 de febrero, cuando Estados Unidos ‌e Israel atacaron Irán. Teherán respondió con ataques contra Israel y países del golfo Pérsico que albergan bases estadounidenses.

• ‌Desde entonces, ⁠los ataques estadounidenses e israelíes contra Irán y los ataques israelíes contra Líbano han ​causado miles de muertos y desplazado a millones de personas.

Con información de Reuters