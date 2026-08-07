La Historieta en la FED

Con invitados nacionales e internacionales y con la presencia de más de 330 editoriales de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México, Perú, Uruguay y España con sus novedades de narrativa, ensayo, poesía, música, cine, libros ilustrados y libros álbum, novela gráfica, ciencias sociales, humanidades, periodismo, entre otros, ayer jueves arrancó la FED No. 15. Desde 2013, la feria fomenta el encuentro entre lectores y editores, escritores y libreros para conversar sobre libros, catálogos y experiencias lectoras.

Aunque se trata de una feria con entrada libre y gratuita, la FED cuenta con una inscripción previa que debe realizarse a través de passline.com

Pero para los amantes de la historieta y la novela gráfica, ¿qué podemos esperar en esta edición?

En esta oportunidad, con El Destape Web tuvimos la oportunidad de conversar con dos de sus protagonistas: Santiago Sánchez Kutika, miembro fundador de la cooperativa editorial de la editorial Hotel de las Ideas, y con Santiago Kahn, fundador y director del proyecto de narrativa e historieta de Maten al Mensajero.

En primer lugar, de la FED podemos esperar un renovado y ya establecido punto de encuentro para historietistas y editores. Para Kahn, la FED ya “es una fecha muy instalada en el calendario en donde autores, ilustradores y guionistas, se acercan a conocer y conversar con editores que atienden los stands”. Kutika, extiende la propuesta también a fans y lectores de comics: “creemos que existen libros para todo tipo de lectores. Si te gusta leer, no podés perderte este evento, ya que seguramente encuentres algún título que te interese”.

Según nos comentó Kahn, desde hace muchos años participan diversas editoriales nacionales tales como Hotel de las ideas, Comic.Ar, Historieta, Maten al Mensajero, Deriva Editorial, Rabdomantes. “Las editoriales son en su mayoría de origen nacional, pero algunas internacionales cuentan con títulos de novela gráfica en su catálogo. También hay editoriales que no son exclusivas de Historieta pero que siempre están presentes, como Muchas Nueces y Tren en movimiento”, dijo Kahn.

Puesto que el lugar de la historieta y de la novela gráfica ha ido en aumento cada año en la FED, Kutika expresó que, hay “varias editoriales que se sumaron y ahora, la oferta es mucho más amplia”. Al respecto, el editor nos comentó: “la FED es un espacio que siempre estuvo abierto a este lenguaje, y para nosotros es fundamental, ya que podemos llegar a un público más variado”.

Un aspecto fundamental para la historieta dentro del evento es su visibilidad y alcance dentro de la industria librera. De hecho, las editoriales de historietas siempre aprovechan a sacar títulos nuevos. En el caso de Maten al Mensajero, editorial que cuenta con toda una serie dedicada exclusivamente a las infancias, en el marco de la FED, destaca su último libro de la colección Grandes Historietitas: Vecinos, de la artista integral Dani Ruggeri. Según nos dijo el editor de Maten: “La FED tiene un público muy amplio y atento a las propuestas de las editoriales independientes” y continuó: “Es un punto de encuentro de editoriales de historieta con lectores que no siempre tienen acceso al material específico de novela gráfica pero sí el hábito de visitar librerías y de la lectura. Siempre se acerca gente nueva”.

Acerca de eso, para Kutika, la feria resulta en una oportunidad para que sector de la historieta se amplíe y continúe en crecimiento: “Tanto nuestra editorial (Hotel de las ideas) como las otras participantes hemos ampliado nuestro catálogo, y tenemos una oferta para todas las edades”. De hecho, este fin de semana, en el marco del evento, Hotel de la Ideas saca a la venta la novela gráfica Nadar Lejos. Historia del Exilio, de la artista integral Jimena Tello, un libro que, según nos comentó el editor, tiene un perfil más orientado a librerías que específicamente para comiquerías.

Aunque en esta edición el noveno arte no cuenta con ninguna actividad específica dentro de la FED, si contará con la presencia de ciertas personas destacadas dentro del mundo comiquero, Kutika destacó a “Martín Ramón, gestor cultural ligado a la librería Moebius (recientemente cerrada), un referente del mundo de la historieta nacional, en la selección del afiche de la FED”.

¿Qué más esperar de la FED en su edición 2026?

Durante las cuatro jornadas, habrá novedades editoriales, presentaciones, charlas y entrevistas con escritores de diferentes países. Entre los invitados internacionales se destacan la francesa Violaine Bérot, la mexicana Socorro Venegas, la cantante y compositora mexicana Julieta Venegas y las autoras uruguayas Tamara Silva Bernaschimna y Erika Paula Curbelo. También, estarán presentes el escritor, ensayista y profesor brasileño Felipe Charbel, y el editor y traductor mexicano Jacobo Zanella.

En cuanto a los invitados nacionales, estará el dramaturgo Mauricio Kartún, quien ofrecerá una entrevista pública que girará en torno a los cuatro momentos creativos para entender la escritura como un cuerpo vivo, las reglas, las limitaciones y cómo perder el miedo a lo seguro.

Camila Perochena, profesora investigadora asistente de la Universidad Torcuato Di Tella y reconocida columnista en medios, será la encargada del tema de cierre de feria: el pasado para gobernar el presente; la historia no es un libro cerrado, sino un texto en constante reescritura.

Se destacan también charlas sobre la relación entre literatura y oralidad; el derecho a la ciudad versus la gentrificación; escribir entre la ficción y la memoria; la correspondencia de Walter Benjamín; la filosofía, la ficción y la física contemporánea; las formas de pensarse y escribir en formatos de diario, crónica y no ficción; y textos sobre aquello que no se doméstica. Durante la FED, también tendrá lugar una conversación literaria y filosófica sobre Borges, y una charla sobre cómo piensa y escribe la nueva generación de escritoras rioplatenses.

Este año, el gran broche de oro es la gran fiesta del sábado 8 de la FED, que se llevará a cabo en el Teatro Vorterix. La fiesta está abierta a todo el público y las entradas se encuentran disponibles en All Access.