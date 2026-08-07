Saber si una imagen es real o de IA: la nueva herramienta que ya se prueba en WhatsApp

WhatsApp prepara una nueva función para identificar contenido generado o modificado con inteligencia artificial (IA). La herramienta permitirá que los usuarios sepan cuándo una foto, un video u otro archivo multimedia compartido en un canal fue creado o alterado mediante estas tecnologías. Por ahora, la característica se encuentra en fase beta para Android y está dirigida principalmente a los administradores de canales.

La novedad busca facilitar la identificación de contenido artificial dentro de WhatsApp, en un contexto donde cada vez resulta más difícil distinguir una imagen real de otra generada digitalmente. Sin embargo, la plataforma no detectará automáticamente estos archivos: serán los administradores quienes deberán indicar que una publicación contiene material creado o editado con IA.

Cómo funcionará la etiqueta de contenido con IA

El procedimiento será bastante sencillo. Cuando un administrador publique una actualización con una imagen, video u otro archivo multimedia generado o modificado mediante inteligencia artificial, podrá mantener presionado el mensaje para abrir el menú contextual.

Allí aparecerá una nueva opción denominada “Añadir etiqueta de contenido de IA”. Al seleccionarla, WhatsApp incorporará una etiqueta visible directamente en la burbuja del mensaje, de manera que los seguidores puedan reconocer que ese material no necesariamente fue capturado de forma tradicional.

Una particularidad importante es que, una vez colocada, la etiqueta no podrá eliminarse. Por eso, los administradores tendrán que revisar el contenido antes de marcarlo.

Además, la función no estará limitada a las herramientas de Meta. La etiqueta podrá utilizarse independientemente de qué servicio haya sido utilizado para crear o modificar el contenido, ya sea Meta AI, ChatGPT, Gemini u otra aplicación de inteligencia artificial.

Por ahora, solo estará disponible en Android

La función todavía se encuentra en desarrollo y está disponible para testers de la versión beta de WhatsApp para Android, específicamente en la actualización 2.26.31.1. La compañía también trabaja en una versión para iOS, aunque todavía no está disponible para el público general.

Por el momento, tampoco está confirmado si la etiqueta llegará a todos los países o si su implementación quedará limitada a regiones donde las normas exijan identificar el contenido generado con IA.

Por ahora, la característica se encuentra en fase beta para Android.

Otro dato clave es que la herramienta estará enfocada inicialmente en archivos multimedia. Los mensajes de texto quedan afuera de esta función, incluso cuando hayan sido redactados con ayuda de herramientas de inteligencia artificial integradas en la plataforma.

La medida está vinculada con las nuevas exigencias de transparencia que comenzaron a aplicarse en algunas regiones, como la Unión Europea, y apunta a que los usuarios puedan reconocer con mayor facilidad cuándo están frente a una imagen o video generado digitalmente.