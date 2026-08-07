Las restricciones estarán vinculadas con el avance de los trabajos previstos para la obra del Paso Bajo Nivel y Anillo Peatonal Pampa.

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (GCBA) cerrará este viernes la Autopista Illia en sentido hacia la provincia de Buenos Aires debido al avance de las obras del Paso Bajo Nivel y Anillo Peatonal Pampa. El corte comenzará a las 22 horas y se extenderá hasta las 6 del sábado 8.

Durante ese período, también se verá afectado un tramo de la Avenida Cantilo, con otra interrupción.

Cierre de la Autopista Illia | ¿Qué calles estarán afectadas y cuáles son los desvíos?

El corte alcanzará a la Autopista Illia en sentido norte y parte de la Avenida Cantilo. Como alternativa, el tránsito será desviado por Avenida Figueroa Alcorta o Avenida Del Libertador. Los vehículos podrán retomar el acceso a Cantilo luego de pasar el Aeroparque.

También permanecerá inhabilitado el Paseo del Bajo en sentido norte a la altura de Retiro. En este caso, el tránsito pesado será desviado por Costanera, Güiraldes y Cantilo.

Las restricciones estarán vinculadas con el avance de los trabajos previstos para la obra del Paso Bajo Nivel y Anillo Peatonal Pampa. Las tareas de este viernes se concentrarán en la ejecución de los pilotes que sostendrán la estructura.

¿Cómo será el Anillo Pampa de la zona norte de la Ciudad?

El Anillo Peatonal Pampa tendrá una estructura metálica de 140 metros de diámetro y un recorrido total de 440 metros. Incluirá un puente peatonal y una ciclovía que permitirán atravesar por encima de las autopistas y las vías del ferrocarril Belgrano Norte.

El proyecto prevé además un cruce peatonal bajo nivel con usos mixtos y espacios de permanencia en la parte inferior , con el objetivo de generar una conexión continua y segura para peatones y ciclistas.

La obra busca mejorar la conexión entre la Avenida Figueroa Alcorta y la Costanera, atravesando por debajo de las vías ferroviarias y de las Autopistas Lugones y Cantilo. De acuerdo con la información difundida por el Ministerio de Movilidad e Infraestructura porteño, beneficiará a más de 17 mil personas y tendrá impacto sobre la circulación de más de 38 mil vehículos diarios.