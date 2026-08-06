"Cuando el pueblo se organiza": Quintela celebró el freno a la derogación de la Ley de Tierras y llamó a defender la soberanía

Luego de que el Gobierno nacional retirara el capítulo vinculado a la extranjerización de tierras del proyecto de ley de "Inviolabilidad de la Propiedad Privada", y mientras el Senado continúa con el debate de la iniciativa, el gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, celebró la decisión y afirmó que representa un triunfo en "defensa de la soberanía", pero advirtió que hay que permanecer "atentos" para defender el territorio, como con la Ley del Manejo del Fuego.

A través de un video publicado en su cuenta de X (ex Twitter), Quintela expresó: "La defensa de nuestra soberanía volvió a demostrar que, cuando el pueblo se organiza y hace escuchar su voz, es capaz de frenar todas las decisiones que comprometen el futuro de nuestra republica argentina. El Gobierno nacional tuvo que dar marcha atrás con la intención de flexibilizar la protección sobre nuestras tierras, un recurso estratégico que pertenece a todas las argentinas y argentinos. es parte de nuestra identidad, de nuestra producción y de nuestra soberanía por sobre todas las cosas".

En esa línea, remarcó: "Cuidarla es defender también el agua, los recursos naturales y el derecho de las futuras generaciones a decidir por el futuro de nuestro país. Este paso demuestra que vale la pena dar cada discusión, y sostener cada reclamo cuando están en juego los intereses de la nación". Asimismo, advirtió que "no alcanza", y pidió "permanecer atentos para defender todas las herramientas que protegen nuestro territorio. Entre ellas, la Ley del Manejo del Fuego, y cada norma que resguarde nuestros vienes comunes".



"La Argentina no necesita entregar su patrimonio para crecer. Necesita un proyecto de desarrollo que genere inversiones, producción y trabajo, pero con un estado que defienda la soberanía nacional y ponga siempre el interés del pueblo por encima de cualquier otro interés. Para esto trabajamos todos los días en forma consecutiva", concluyó.

El origen de la Ley de Tierras

Frente a la derogación de la Ley de Tierras Rurales, que fue postergada por la senadora nacional Patricia Bullrich, La Rioja recordó el hecho local que le dio nacimiento a la legislación. En el año 2008, empresario estadounidense compró 200.000 hectáreas que incluyeron un pueblo entero con su población, escuelas, una iglesia y reservas de agua, un operativo que dejó desprotegidos a los habitantes locales hasta que la intervención del Ministerio del Interior en 2010 logró frenar la operación por irregularidades.

A partir de entonces, se puso un tope del 15% para la propiedad foránea a nivel nacional. El capitulo tres de la ley del Gobierno nacional iba a habilitar la venta de ríos, lagos, bosques nativos, cordilleras y zonas de frontera sensibles, además de flexibilizar los controles de seguridad nacional en áreas limítrofes.

Especialistas y opositores advirtieron que esta reforma, articulada junto con otros proyectos flexibilizadores como la modificación de la Ley de Glaciares y el RIGI, se vulnera la soberanía sobre más de 13 millones de hectáreas actualmente en manos extranjeras y compromete bienes acuíferos y mineros clave en todo el país.