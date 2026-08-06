El Desafío de las Estrellas en el Autódromo Internacional San Juan Villicum tuvo varios sucesos que se dieron durante el desarrollo de la final de la novena fecha del Turismo Carretera, en la que Tobías Martínez se quedó con la victoria. Tal es así que ni siquiera se sabía si el sanjuanino iba a conservar el triunfo, sobre todo por la investigación que tenía pendiente tanto él como Juan Pablo Gianini, quien había finalizado segundo.

No obstante, el reciente comunicado emitido por la Comisión Asesora y Fiscalizadora de la ACTC no menciona a ninguno de los dos, sino que ha llamado a citación a otros pilotos para declarar antes de tomar una decisión. A través de sus canales oficiales, la CAF convocó a cuatro competidores del TC para el próximo martes 11 de agosto por la tarde, además de otros tres responsables de equipo.

Entre los pilotos, se menciona a Jonatan Castellano, Nicolás Bonelli, Juan José Ebarlín y Facundo Chapur, quienes protagonizaron distintos incidentes a lo largo de la jornada del domingo. Además, se cita al responsable de Luqstoff Racing by Martínez, equipo de Mauricio Lambiris, debido al incendio que aconteció en el boxes del uruguayo después de que un derrame de combustible haya hecho contacto con el disco de frenos caliente.También se convocó a los responsables de los equipos de Diego de Carlo (LRD Performance) y Elio Craparo (Moriatis Competición).

Por otra parte, el comunicado también notifica de un total de nueve sanciones en todas las carreras que se desarrollaron en San Juan el último fin de semana, seis de ellas aplicables a competidores del TC. Uno de los penalizados es Castellano, actual líder del campeonato, que recibirá un recargo de cinco posiciones en la próxima clasificación por su maniobra peligrosa contra Santiago Mangoni.

Además, Juan Tomás Catalán Magni recibirá la misma sanción, también por maniobra peligrosa, esta vez contra Castellano, mientras que Luis José di Palma fue otro de los sancionados con cinco puestos por su incidente con Juan José Ebarlín. Por su parte, Facundo Chapur deberá largar de la última posición en la próxima serie, a la vez que Jorge Barrio fue apercibido por “no respetar la prioridad de ingreso al reabastecimiento” de Agustín Canapino. Para terminar, el equipo de Jeremías Olmedo (Salvita Racing by CMS) fue multado por 500 mil pesos.

El equipo de Lambiris fue llamado a declarar.

¿Cuándo vuelve a correrse el TC?

La próxima fecha del Turismo Carretera será el fin de semana del 23 de agosto en el Autódromo Ciudad de Paraná, Entre Ríos, donde se disputará la décima fecha del campeonato. Será una jornada clave, puesto que se definirán los clasificados restantes a la Copa de Oro, que por ahora tiene asegurados a Jonatan Castellano, Agustín Canapino, Otto Fritzler, José Manuel Urcera y Juan Pablo Gianini.