Sangre Vampire, lo nuevo de Jules Mamone

“Sangre Vampire”, de la artista integral Jules Mamone, conocida en Instagram como Femimutancia, comenzó su preventa el lunes 3 de agosto y podrá conseguirse con descuento hasta la semana que viene. Podrán conseguirse ejemplares del libro durante la Crack Bang Boom (CBB) a celebrarse desde el jueves 13 de agosto al domingo 16 en la ciudad de Rosario. La nueva edición en papel en formato de novela gráfica, además de contener un prólogo del historietista Patricio Oliver, cuenta con varias páginas agregadas para dar continuidad y mayor contexto a la historia.

En conversación con Jules Mamone, nos comentó que la novela gráfica arrancó luego de terminar La Madriguera, como un proyecto para la plataforma de Webcomic Mutante, en un momento que “necesitaba hacer algo un poco más liviano, sin tanta tristeza”. Como a la serie le fue muy bien en la plataforma, finalmente tuvo dos temporadas más. Fue en 2023, cuando redibujó la primera temporada y le sumó páginas entre cada capítulo para darle un orden cronológico a la historia. “A fines del año pasado, Emiliano de Triskelion me propuso editarlo, entonces ajusté el calendario para poder dibujarlo durante abril y mayo y que saliera para la CBB”, señaló la autora.

Mamone pudo completar su misión, por lo que el libro tendrá su presentación durante la CBB y quienes adquieran allí, tendrán la oportunidad de llevarse su ejemplar firmado por la autora.

Sangre Vampire cuenta con 160 páginas en papel obra y en blanco y negro, formato 24 cm. por 17 cm., y con tapa blanda a todo color.

¿De qué se trata Sangre Vampire?

En las primeras viñetas, conocemos a Nube, una vampire, sí, “vampire” tal como se llaman a los vampiros en la novela gráfica, quien ha decidido contar y grabar su historia. Lo primero que aclara es que, si la grabación sale a la luz, es porque ha muerto.

Para contar su historia, Nube deberá remontarse a un pasado bastante remoto en el que nos contará la génesis de su especie, esto es, el origen de la vampire original, llamada Ishtar. Como no podía ser de otra manera dentro de género vampírico, de entrada, nos daremos cuenta de que la transición de Ishtar a su forma vampírica estuvo marcada por la tragedia, la crueldad y la oscuridad.

Convertida en la primera de su especie, ¿qué será de la existencia de Ishtar? Para empezar, una vida en la oscuridad en la que, al sentirse sola, buscará compañía y tener su propia familia. Ishtar viajará a través del espacio, del tiempo y de las culturas, para buscar su lugar en el mundo. En su camino, transformará a Fantasía, la segunda protagonista de esta historia.

Aunque Ishtar y Fantasía tendrán un vínculo repleto de conflictos, se volverán un dúo sin igual en el no faltarán los viajes hacia diferentes épocas y diversos puntos del planeta. En cada aventura, conocerán personajes tan diversos y peculiares como ellas (¡hasta el mismo Drácula!) para terminar por participar de momentos cruciales de la historia de la humanidad. Será, en ese ir y venir entre diferentes territorios, culturas y momentos históricos, que Fantasía se cruzará con Nube, quien algo desorientada en la vida, suplicará por ser convertida en vampire.

Los enfrentamientos entre Fantasía y Nube no tardarán en hacer notar, al punto de no coincidir siquiera sobre su forma de alimentarse y su relación con los humanos. ¿Hacia dónde llevará el devenir de los acontecimientos?

Sangre Vampire nos pasea por las historias de tres vampires de orígenes y concepciones muy diferentes, atravesadas por la amistad, por la sororidad y por el amor, pero también por el odio, por las disputas y hasta por un leve dejo de esperanza y desesperanza. Todo se entremezcla en este relato repleto de sangre, pero también con tintes de ciencia ficción en el que el alimento para asegurar la especie será clave. Cada vampire, tendrá diferente relación distinta con la sangre, por lo que vivirá de manera diferente su consumo.

Pero ¿por qué una historia de vampires?

Aunque según la autora, en un principio se centró más en la lucha entre los personajes, para la segunda temporada, investigó sobre vampirismo. Para esto miró “tanto series como documentales, películas y cómics, especialmente la novela de Drácula”. Aunque fue la obra de Bram Stocker la que la guio para diseñar la génesis de sus vampires e incluir simbologías al respecto, también se inspiró en Buffy la Cazavampiros, True Blood, Entrevista con el Vampiro, los vampiros de Blood+, los de Only Lovers Left Alive, y mucho más.

Si algo llama la atención en la obra entre los personajes de vampires, es que todas son mujeres o bien personas queer o del colectivo LGTBI+ porque esas identidades son las que, según Mamone, las que más la interpelan. En esa línea, Jules se propone hacer dialogar metafóricamente “a la venganza en un sistema social injusto con el deseo para construir espacios nuevos” y aportar a las “micro-resistencias” dentro del noveno arte.

Por otra parte, si hay algún aspecto que atraviesa todo el relato visual, eso es el cambio, algo que según la autora la atraviesa de manera personal: “Siempre estoy preguntándome sobre mi identidad, sobre mis formas de ser y como me paro en la sociedad. En esas preguntas voy cambiando, junto con mis obras. No soy la misma persona que pensó Alienígena, Piedra Bruja, Banzai o La Madriguera”.

Sin dudas, el arte que despliega Mamone a lo largo de las viñetas, es otro de los puntos fuertes de la obra. Tal como nos tiene acostumbrados, los trazos delicados y detallados, en esta oportunidad en blanco y negro, se entremezclan con cuerpos diversos que, con su gestualidad corporal y facial consiguen transmitir todo tipo de emociones. Cada vampire tiene su particularidad, lo que la vuelve completamente distinguible en cada viñeta. Otro aspecto para destacar, son los escenarios y paisajes en los que transcurren las diversas secuencias. Mamone consigue ubicar muy adecuadamente a los lectores en cada uno de los diferentes momentos históricos y lugares del mundo a los que nos hace viajar junto a las vampires.

De lo expuesto, para quienes disfrutan tanto del género vampírico como de las historias atravesadas por todo tipo de diversidades, del drama e inclusive de los conflictos interpersonales, Sangre Vampire es una obra imprescindible. ¡No te pierdas Sangre Vampire, Jules Mamone volvió con todo!