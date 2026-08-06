La Provincia de Buenos Aires avanza con obras hidráulicas para prevenir inundaciones

El Gobierno de la provincia de Buenos Aires ejecuta obras de mantenimiento y saneamiento en cursos de agua de distintos municipios, en el marco del Plan de Gestión del Riesgo frente al Cambio Climático en Berazategui y Quilmes. Las tareas forman parte de una estrategia integral para anticiparse a los efectos de fenómenos meteorológicos extremos, entre ellos un posible evento de El Niño.

El Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos, mediante la Subsecretaría de Recursos Hídricos, impulsa una serie de intervenciones orientadas a prevenir inundaciones, optimizar el escurrimiento del agua y mitigar el impacto del cambio climático en la provincia de Buenos Aires.

Para consolidar la infraestructura hidráulica bonaerense y resguardar a las comunidades, el plan combina la ejecución de obras estructurales clave con tareas de monitoreo, prevención y coordinación constante.

Intervenciones en cursos de agua

Las obras se ejecutan mediante el denominado esquema de "horas máquina", un sistema que permite contratar maquinaria especializada para realizar limpieza y saneamiento de arroyos y canales, remoción de sedimentos, perfilado de taludes, recomposición de terraplenes y desobstrucción de alcantarillas, entre otras tareas destinadas a garantizar el correcto funcionamiento de la red hidráulica.

Las intervenciones se ponen en marcha a partir de solicitudes elevadas por los municipios, que luego son evaluadas por equipos técnicos de la Dirección de Hidráulica para determinar el alcance de los trabajos y la maquinaria necesaria en cada caso.

Este mecanismo permite contar con excavadoras de brazo largo y corto, retroexcavadoras, palas cargadoras, camiones y otros equipos distribuidos estratégicamente para responder con rapidez a las necesidades de cada región.

Trabajos en Berazategui y Quilmes

En Berazategui, las tareas se concentraron sobre el Arroyo Las Cochitas, en el tramo comprendido entre la avenida Néstor Kirchner (Ruta Provincial 18) y la Autopista Buenos Aires-La Plata, en las inmediaciones del peaje Hudson.

Allí se realizó el retiro de vegetación acuática, la limpieza integral del cauce y el perfilado de taludes para recuperar la capacidad hidráulica del arroyo y mejorar el escurrimiento del agua. Según indicaron desde la Provincia, la intervención beneficia especialmente a sectores urbanos e industriales cercanos, entre ellos el complejo Procrear II y el Polo Industrial Hudson, lo que reduce el riesgo de anegamientos.

Para optimizar las tareas se utilizó una excavadora de brazo largo para intervenir sobre el centro del cauce y otra de brazo corto destinada al movimiento de suelos y acondicionamiento de los márgenes.

Prevención frente al cambio climático

En el municipio de Quilmes concluyeron las tareas de acondicionamiento sobre el canal de prolongación de la calle Lomas de Zamora, tras una serie de intervenciones destinadas a restituir su plena capacidad de conducción. Las labores comprendieron el desmonte de malezas, la extracción de vegetación acuática invasiva y la remoción de sedimentos acumulados en el fondo de la vía hídrica.

Con la finalización de estos trabajos, se inició el traslado de la maquinaria hacia el barrio Villa Luján para comenzar una nueva etapa de obras. El despliegue en la zona estará enfocado en intervenir y optimizar el sistema de desagües para mejorar el drenaje urbano del sector.

Desde el Ministerio señalaron que estas acciones forman parte de una política provincial destinada a fortalecer la infraestructura hídrica y mejorar la respuesta frente a eventos climáticos cada vez más frecuentes e intensos. El Plan de Gestión del Riesgo frente al Cambio Climático se estructura sobre tres ejes principales: el monitoreo hidrometeorológico y la coordinación institucional, las acciones de prevención y respuesta, y la ejecución de obras estructurales para reducir el impacto de inundaciones y otros fenómenos extremos.