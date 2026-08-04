Turismo Carretera: el dramático incendio que llegó a los boxes de un equipo en el Desafío de las Estrellas

Así quedó el coche tras el incendio.

Este fin de semana se disputó la novena fecha del Turismo Carretera en el Autódromo Internacional San Juan Villicum, donde se realizó la segunda carrera especial de la temporada con el Desafío de las Estrellas. A diferencia de las carreras regulares, esta tuvo una duración de 66 vueltas, lo que obligaba a los equipos a gestionar estrategias para la carga de combustible durante las paradas en boxes.

Durante los ingresos a la calle interna del circuito sanjuanino, varios equipos sufrieron inconvenientes a la hora de concretar las cargas, sea por la posición de la boca de entrada o por la caída de mamaderas. Sin embargo, hubo un caso que repercutió cuando los mecánicos de Martínez Competición cometieron un error que terminó por causar un incendio que llegó al interior del auto y también dentro del boxes.

Y es que el combustible no ingresó completamente al tanque y una parte cayó por fuera del Ford Mustang Mach I, llegando a tener contacto con el calor de los discos de frenos, lo que causó que surja el fuego. Las llamas se fueron al interior del taller del equipo siguiendo la línea del combustible que había sido llevado adentro nuevamente, mientras que el incendio rodeó el coche y también llegó a pegarse a algunos de los integrantes del equipo.

Afortunadamente, no hubo heridos gracias al uso de los trajes antiflama, aunque Mauricio Lambiris se vio forzado a abandonar como consecuencia de los daños que quedaron en el Ford. La reacción del equipo fue clave para apagar el incendio con los matafuegos, lo que evitó que el fuego se expanda hacia el boxes contiguo, además de que la calle de boxes se cerró para que el personal pueda trabajar en la limpieza de cualquier resto que pueda reavivar las llamas.

Con el fin de mantener la seguridad, la organización también dispuso el coche de seguridad en la pista, lo que le dio un respiro a algunos pilotos que todavía no habían tenido su recarga y estaban con lo justo de combustible. Una vez reanudada la normalidad, la carrera prosiguió en San Juan y culminó con la victoria de Tobías Martínez con su Chevrolet Camaro ZL1 de RUS Med Team.

El uruguayo había tenido una buena carrera hasta el incendio.

Posiciones del TC tras San Juan