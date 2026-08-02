TC: Tobías Martínez ganó con Chevrolet en un Desafío de las Estrellas marcado por el fuego

Una carrera marcada por el fuego para el TC en el Desafío de las Estrellas 2026.

Tobías Martínez se llevó una gran victoria con el Chevrolet Camaro en el Desafío de las Estrellas disputado en El Villicum de San Juan, por la novena fecha del TC en 2026. La máxima categoría del automovilismo argentino se presentó una vez más en Cuyo, y justamente el piloto local de apenas 25 años ganó por segunda vez en su historia en el certamen. Juan Pablo Gianini y Germán Todino completaron el podio, con ambos Ford.

La competencia final estuvo marcada por el fuego en los boxes en algunos autos, ya que la mayoría de ellos tuvo que parar en dos ocasiones por las 66 vueltas que estuvieron obligados a dar por tratarse de una carrera especial. Si bien en ningún caso la situación pasó a mayores, hubo problemas y susto con algunos mecánicos por el desborde en los bidones de combustible a la hora de recargarlo en los coches. En algunas oportunidades, el mismo cayó al piso y se incendió la zona, aunque los colaboradores y los empleados de seguridad apagaron las intensas llamas rápidamente con los matafuegos instalados en ese sector.

Para destacar, sin dudas, fue el gran avance de los consagrados Mariano Werner (Ford) y Agustín Canapino (Chevrolet). Es que tanto el entrerriano como el arrecifeño largaron desde muy atrás la competencia pero terminaron sexto y séptimo, respectivamente.

Así terminó el TC en el Desafío de las Estrellas 2026: el top 10

Tobías Martínez (Chevrolet Camaro). Juan Pablo Gianini (Ford Mustang). Germán Todino (Ford). Lucas Valle (Chevrolet). Ignacio Faín (Torino). Mariano Werner (Ford). Agustín Canapino (Chevrolet). Marcelo Agrelo (Torino). Jeremías Olmedo (Chevrolet). Norberto Fontana (Chevrolet).

Una carrera marcada por el fuego para el TC en el Desafío de las Estrellas 2026.

¿Cuándo es la próxima fecha del Turismo Carretera?

La siguiente competencia, la décima de la temporada, será el domingo 23 de agosto desde las 13.30 en el autódromo de Paraná, Entre Ríos. La transmisión en vivo en la televisión será del canal abierto El Nueve, con el streaming a cargo de la señal de El Nueve en YouTube, Telecentro Play, DGO y Flow.

La tabla de posiciones del campeonato en el TC

Por ahora, los 12 clasificados a la Copa de Oro en busca del título son: