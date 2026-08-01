Explosión en un restaurante del centro de Moscú deja tres muertos y 15 heridos, dice la policía

El lugar de una explosión en un restaurante de Moscú

Tres personas murieron y 15 resultaron heridas en una explosión ‌que se ‌produjo el sábado por la noche cerca de la terraza de un restaurante en el centro de Moscú, informó la policía de la capital rusa.

La explosión se produjo alrededor ​de las ⁠20:00 hora local cerca de ‌una terraza de verano situada ⁠en la planta ⁠baja de uno de los siete rascacielos de la época de Stalin en ⁠Moscú, en la plaza Kudrinskaya, ​según la policía. Los ‌heridos presentaban lesiones de ‌diversa gravedad, según la misma ⁠fuente.

Los investigadores y los servicios de emergencia trabajaban en el lugar de los hechos.

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La televisión estatal ​rusa ‌sugirió que la explosión podría haber sido provocada por la detonación de un cilindro de gas. Reuters no ha podido ⁠confirmar esta información.

La agencia estatal de noticias rusa RIA difundió un video en el que se veía a agentes de las fuerzas del orden fuertemente armados en el lugar de los ‌hechos, que había sido acordonado al público.

El medio de comunicación digital "The Baza", que mantiene buenos contactos con las fuerzas del orden, afirmó que la ‌explosión se había producido en el lujoso restaurante italiano "Balzi Rossi". La página web ‌del restaurante ⁠indicaba que el local había permanecido cerrado el sábado ​con motivo de un evento privado.

Con información de Reuters