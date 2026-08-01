El Ministerio de Capital Humano redobló la ofensiva contra el paro docente, anunciado para el lunes por el gremio CTERA. Además de reiterar que la educación fue declarada servicio escencial en la ley de reforma laboral, la cartera que comanda Sandra Pettovello informó que realizará inspecciones en las instituciones educativas y adelantó que habrá sanciones, en caso de encontrar que no se esté completando la prestación del servicio.

A través de un comunicado, el Ministerio de Capital Humano informó que el lunes 3 de agosto "llevará adelante la supervisión del cumplimiento de la Ley N.º 27.802 que en su artículo 101 establece a la Educación como servicio esencial, en el marco de las atribuciones de la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social".

"Para ello, desarrollará una inspección muestral en escuelas de todo el país a fin de verificar que las entidades gremiales que convocan al paro nacional respeten el cumplimiento del 75% de la prestación habitual del servicio educativo. En el caso de verificación del incumplimiento de esta normativa, se activarán los protocolos para aplicar las sanciones que correspondan", advirtieron desde el Ministerio.

Según sostuvieron, "la gestión de las escuelas es una responsabilidad primaria de las jurisdicciones y ,a la vez , el gobierno nacional es el garante del derecho a la educación de la ciudadanía, en el marco de las atribuciones que a cada nivel del Estado fija la Constitución".

"El Ministerio exhorta a todos los agentes del sistema educativo, según sus responsabilidades, a priorizar el derecho a la educación de los niños y jóvenes y a cumplir con la normativa vigente en materia de esencialidad de la educación a fin de llevar previsibilidad a las familias argentinas", concluyeron.

El anuncio de Capital Humano se da un día después de que, a través de otro comunicado, señalara que la educación es un servicio esencial y que el artículo 101 de la ley de "Modernización Laboral" estipula "la obligación de garantizar una cobertura mínima del 75% de la prestación habitual del servicio durante las medidas de acción directa".

El miercoles, la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (Ctera) convocó a un paro nacional docente, en el marco del plan de lucha aprobado por su congreso. La medida fue anunciada en rechazo a las políticas del Gobierno nacional, al que el gremio responsabiliza por el deterioro de los salarios, el desfinanciamiento del sistema educativo y la falta de convocatoria a la Paritaria Nacional Docente.

A través de un comunicado, Ctera sostuvo que la decisión de realizar un paro nacional docente responde a la "grave situación" que atraviesan las y los trabajadores de la educación "como consecuencia del ajuste" impulsado por el gobierno de Javier Milei.

El sindicato cuestionó que el Ejecutivo mantenga su negativa a convocar a la Paritaria Nacional Docente, un ámbito previsto por la legislación vigente para debatir salarios, condiciones laborales, formación e inversión educativa. Según la organización, esta situación se da en un contexto de pérdida del poder adquisitivo de los salarios docentes, falta de restitución del Fondo Nacional de Incentivo Docente (Fonid) y reducción de los recursos destinados al sistema educativo.