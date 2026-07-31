Sube a 57 los inmigrantes muertos durante la entrada masiva a Ceuta

La Delegación del Gobierno en Ceuta confirmó que hasta este viernes por la tarde se recuperaron 57 cadáveres desde el inicio de la entrada masiva de personas, un cómputo que eleva a 87 el total de migrantes fallecidos en la zona en lo que va del año. En paralelo al rescate de cuerpos en las playas de El Tarajal, el operativo de regreso mostró una fuerte aceleración ya que las autoridades confirmaron que 37.500 personas habían emprendido el camino de vuelta a Marruecos, registrándose picos de retorno de hasta 150 migrantes por minuto.

El volumen total del desborde volvió a exponer discrepancias entre las administraciones. Mientras el Ministerio del Interior situó en 50.000 la cifra de ingresos irregulares, el presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, elevó el número a 60.000 personas, alertando que entre los ingresantes se contabilizan al menos 7.000 menores de edad de nacionalidad marroquí. "El hallazgo de 57 cadáveres en las playas de Ceuta eleva a 87 los fallecidos en la zona este año, mientras más de 37.500 personas ya han retornado a territorio marroquí", precisaron las fuentes oficiales del operativo de emergencia.

Anuncio de boyas marinas y el diagnóstico de la crisis

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, se hizo presente en el lugar y calificó lo sucedido en la ciudad autónoma como "un ataque y una violación de la integridad territorial de España". Para impedir nuevos cruces bordear la escollera a nado, el mandatario anunció la inmediata instalación de una barrera de boyas en el mar. "Lo sucedido es un ataque a nuestras fronteras. La solidaridad es opcional, pero el respeto a la integridad territorial no", aseveró.

Sánchez responsabilizó del fenómeno a las mafias del tráfico de personas, asegurando que promovieron una convocatoria masiva en redes sociales aprovechando la reciente sentencia del Tribunal Supremo español que prohibió las "devoluciones en caliente". Pese a ratificar la necesidad de colaborar con Rabat, el jefe del Ejecutivo exigió a las autoridades marroquíes actuar con máxima contundencia para lograr la restitución total de quienes cruzaron ilegalmente.

Con información de EuropaPress.