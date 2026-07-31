Trump advierte que Estados Unidos será como Ceuta si ganan los demócratas

En el marco de un encuentro de trabajo con su gabinete celebrado en el retiro presidencial de Camp David, Donald Trump calificó como "invasión" lo ocurrido en el enclave español de Ceuta, revelando su intención directa de utilizar el episodio migratorio como bandera política para la campaña de las elecciones legislativas de medio mandato.

El líder republicano fue enfático al describir lo sucedido en la frontera hispano-marroquí como una crisis de proporciones militares, utilizándola como advertencia para el electorado de su país de cara a la renovación parcial del Congreso de los Estados Unidos. "Ayer vi lo de España y observé la catástrofe que tuvo lugar. Pareció una invasión de un país por cientos de miles de personas, y eso mismo nos va a pasar a nosotros si no ganan los republicanos, pero mucho peor", aseveró .

Durante la reunión, explicó a sus colaboradores que las imágenes transmitidas desde el norte de África debían convertirse en un argumento central del Partido Republicano para movilizar votantes. A juicio del dirigente, la vulnerabilidad mostrada en la frontera europea respondía directamente a la orientación política del gobierno español y al marco regulatorio vigente.

Trump criticó duramente la respuesta institucional frente al cruce de fronteras, atribuyendo la crisis a la debilidad en los controles y al sesgo ideológico de las normativas de extranjería. "Cuando ves lo que pasó en España, allí no saben qué hacer. Están entrando por decenas de miles, simplemente invadiendo el país, y eso es por una débil aplicación de la ley, mala administración, unas leyes muy progresistas", remarcó el mandatario.

Pese a que el líder conservador afirmó ante su equipo que los cruces masivos "estaban ocurriendo otra vez hoy" para reforzar la urgencia de su mensaje, hoy no se registraron nuevos ingresos de la magnitud denunciada en las fronteras de Ceuta. La equiparación entre la política migratoria europea y el debate fronterizo en la frontera sur con México permitió al espacio republicano afianzar su narrativa electoral, posicionando la seguridad nacional y el rigor punitivo como premisas indispensables para evitar un desborde similar en el territorio estadounidense.

Con información de la Agencia Deutsche Welle.