Escándalo: Marina Calabró estalló contra Wanda Nara tras su cruce con Luis Ventura

Marina Calabró quedó involucrada en el tenso cruce de Wanda Nara y Luis Ventura y decidió realizar un duro descargo.

Durante esta última semana, Luis Ventura inició un fuerte enfrentamiento contra Wanda Nara al cuestionar públicamente la relación que la empresaria mantiene con algunos periodistas. En ese contexto, aseguró que con él no tiene los mismos gestos que sí tiene con otros colegas, y en medio de ese cruce también quedó involucrada Marina Calabró. Asimismo, la periodista decidió salir al aire en El Observador para dar su versión de los hechos y aclarar que intentó comunicarse con Wanda, pero que no obtuvo respuesta.

Marina Calabró en radio El Observador.

Asimismo, afirmó que Wanda leyó el mensaje pero no lo respondió: “Fueron 38 minutos de charla, no le dijo nada, saraza. No le dijo nada, le lloraba”. Luego, aseguró que lo único que le molestó fue la declaración de ella hacia Ventura: “Lo único, sabes que te quiero, fui a tus dos casamientos, la única parte que me jode es que le haya dicho a Ventura ‘nadie de tu producción me llamó’. Me consta que le escribieron todos, incluso yo, que tengo los mensajes. Ayer me clavó el visto”.

Finalmente, decidió realizar un duro descargo contra la mediática y hacerle una petición: “Lo único que le voy a pedir a la señora Nara es que no me involucre en sus mentiras. Que mienta todo lo que quiera, como lo viene haciendo, pero que a mí no me involucre en sus mentiras. Que no diga que nadie del equipo de Primicias Ya la llamó, salvo que no me considere parte del equipo”.

El enfrentamiento entre Luis Ventura y Wanda Nara

El conductor de Primicias Ya (América TV), Luis Ventura, realizó un duro descargo contra Wanda Nara al asegurar que está molesto por una actitud que la empresaria mantiene con él desde hace un largo tiempo. Asimismo, el periodista sostuvo que la mediática dejó de responder sus mensajes mientras continúa brindando entrevistas y participando de diferentes programas de televisión.

En ese contexto, Ventura explicó que esta situación se repitió en varias oportunidades y que, por ese motivo, decidió ponerle un punto final a la relación que mantenía con Wanda. En ese sentido, expresó: “Entonces no me jodas. Yo sé que es un momento difícil pero atendé por una cuestión de educación. Yo te veo y te escucho en otros programas y para este pelot... no hay un llamado, una devolución. Entonces no quiero saber más, no me llames. A Wanda Nara no la llamo más, basta, me rompió las bo…”.