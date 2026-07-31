Tendencias de moda de invierno 2026: cuáles son las prendas que llegan para agosto

Comienza agosto y, en pleno invierno 2026, el cambio de mes trae nuevas tendencias en la moda con varias claves: la calidez, funcionalidad y una fuerte impronta de identidad personal. Durante este mes, las propuestas giran en torno a un equilibrio entre confort y elegancia relajada con la adaptación de grandes prendas a una lógica urbana.

Estas son las 6 tendencias de agosto: las prendas claves para estar a la moda

1. Loungewear chic: la comodidad sale a la calle

Uno de los fenómenos más marcados de la temporada es la salida de la ropa de estar en casa hacia la vida cotidiana. Conjuntos de joggin, joggers, camperas acolchadas suaves y sweaters oversize dejaron de reservarse para el living y ahora se combinan con prendas más formales, como blazers o tapados estructurados, para armar looks urbanos sin resignar comodidad. Esta fusión entre lo relajado y lo sofisticado permite transitar desde una salida informal hasta un compromiso laboral con la misma base de prendas, apenas sumando o quitando capas.

El loungewear chic consiste en usar ropa asociada al descanso con prendas elegantes

2. Suéteres de estilo nórdico

Los patrones tradicionales del estilo alpino regresan renovados, con texturas suaves, materiales esponjosos y cortes más relajados que los originales. En tonos apagados, estas piezas se transforman en un básico ideal para el día a día, aportando calidez sin perder frescura estética.

3. Abrigos como ejes del look

Los abrigos se convierten en los ejes de los outfits por eso es clave tener tapados con hombros marcados, cuellos amplios y lanas de calidad que se colocan en tendencia porque permiten construir una imagen completa sin necesidad de mucho más. Los diseños oversize en tonos profundos, junto a las camperas de cuero en largos variados, se imponen como las piezas más buscadas para enfrentar las bajas temperaturas de agosto.

4. Prendas oversize

Las prendas amplias siguen consolidándose como marca de identidad de la temporada. Sweaters de gran tamaño, tejidos con volumen y capas envolventes definen una estética donde el bienestar no implica resignar sofisticación. Lejos de asociarse a lo informal, el oversize se instaló como sinónimo de un estilo consciente, unicidad y adaptado al clima invernal.

5. Denim bordado: el jean como protagonista

El clásico pantalón de denim también se renueva: los jeans incorporan bordados, aplicaciones y terminaciones artesanales que los transforman en piezas de diseño. Así, dejan de ser una prenda meramente funcional sin perder versatilidad. El denim intervenido gana protagonismo visual y se combina tanto con suéteres como con camperas de cuero.

Entre las grandes prendas claves se encuentran los jeans con apliques o bordados

6. Cuero marrón, el nuevo básico

El color que domina la temporada desplaza al negro de su lugar tradicional. Los tonos moca, caoba y cognac se imponen en blazers, faldas, pantalones y camperas de cuero, aportando una calidez cromática distintiva. Esta paleta terrosa acompaña la propuesta general del invierno 2026: un guardarropa funcional, versátil y con identidad propia, pensado para atravesar el frío con estilo.