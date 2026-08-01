Formosa registró la menor cantidad de morosos del NEA, según un informe del CEPA: todos los detalles

Formosa es la provincia del Nordeste con la menor cantidad de personas en situación de mora, según un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA). No obstante, el estudio advierte que 78.910 formoseños mantienen deudas impagas, en un contexto donde el endeudamiento continúa creciendo en todo el país y las billeteras virtuales se consolidan como el principal origen de las obligaciones financieras.

De acuerdo con el relevamiento, en el conjunto del NEA hay 568.186 personas que no logran afrontar sus compromisos económicos, mientras que a nivel nacional la cifra supera los 6 millones de morosos.

Dentro de la región, Chaco encabeza el ranking con 172.552 personas en situación de mora. Le siguen Misiones, con 164.881, y Corrientes, con 151.843. Formosa aparece en el último lugar del listado regional con 78.910 deudores, la cifra más baja entre las cuatro provincias del Nordeste.

El informe también pone de relieve un cambio en la composición del endeudamiento. Las billeteras virtuales desplazaron a los bancos tradicionales como principal fuente de deuda tanto en el NEA como en el resto del país. Mientras que en Argentina existen poco más de 1,3 millones de morosos con entidades bancarias, quienes presentan deudas con plataformas digitales superan los 3,4 millones.

La tendencia también se observa en Formosa. Del total de personas en mora, 55.828 mantienen deudas con billeteras virtuales, mientras que 12.789 registran compromisos impagos con bancos. Un comportamiento similar se registra en las demás provincias del Nordeste: en Chaco hay 121.526 deudores vinculados a plataformas digitales frente a 25.642 con entidades bancarias, mientras que en Misiones la relación es de 115.906 contra 23.589, respectivamente.

Para el director del CEPA, Hernán Letcher, el incremento de la morosidad responde principalmente al deterioro del poder adquisitivo y no a un problema estrictamente financiero. "El problema no es financiero sino salarial", sostuvo el economista, al señalar que una parte importante de las deudas se contraen para afrontar gastos cotidianos, como la compra de alimentos y otros bienes esenciales.

Letcher advirtió además que el escenario se agrava por las elevadas tasas de interés que aplican tanto bancos como billeteras virtuales, las cuales —según indicó— se ubican por encima de la inflación. A esto se suma, afirmó, la utilización de mecanismos de cobranza tercerizados que, en algunos casos, derivan en situaciones de persecución y acoso hacia los deudores, excediendo los límites establecidos por la normativa de defensa del consumidor.

Si bien Formosa presenta el menor nivel de morosidad dentro del NEA, los datos reflejan que el endeudamiento continúa siendo un fenómeno extendido en la región, con un creciente protagonismo de las plataformas financieras digitales y un contexto económico que sigue afectando la capacidad de pago de miles de familias.