María Ferjol, maquilladora experta: "El rubor bien puesto puede rejuvenecer hasta 10 años".

La zona de la cara en la que te ponés el rubor puede aumentarte o disminuirte hasta 10 años de edad, explica la maquilladora María Ferjol. Hay muchas maneras de colocar el rubor, ya sea en el centro de la mejilla o más arriba, en la zona de los pómulos, dependiendo de lo que quieras lograr.

"El rubor bien puesto puede rejuvenecer hasta 10 años. Si te pones el rubor como lo hacías cuando tenías 20 años, queda bonito pero baja el pómulo", explica. Según María, no conviene colocarlo tipo manzanita en el centro de la mejilla. En vez de eso, recomienda otro truco.

El truco de maquillaje para ponerte rubor y parecer más joven

Además del rubor, hay otros trucos de maquillaje que pueden ayudar a lograr un aspecto más fresco y rejuvenecido. Elegir una base ligera o de acabado natural evita que se marquen las líneas de expresión, mientras que un toque de iluminador en la parte alta del pómulo aporta luminosidad sin recargar el rostro.

También se recomienda difuminar las sombras hacia arriba para generar un efecto de mirada más elevada y peinar las cejas hacia arriba con un gel fijador para suavizar las facciones. Por último, usar el corrector y el polvo con moderación ayuda a mantener un acabado natural y evita resaltar la textura de la piel.

Otro aspecto importante es elegir tonos que aporten calidez al rostro. Los rubores en colores durazno, rosa o coral suelen dar un efecto de piel más saludable y descansada, especialmente cuando se combinan con un labial en la misma gama. En cambio, los tonos demasiado oscuros o apagados pueden endurecer las facciones.

Por último, la preparación de la piel también marca la diferencia. Aplicar una buena crema hidratante antes del maquillaje ayuda a que los productos se fundan mejor y consigue un acabado más luminoso y uniforme. Una piel bien hidratada suele reflejar mejor la luz y da una apariencia más fresca durante todo el día.