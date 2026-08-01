Ver Racing vs. Tigre por Fútbol Libre o Xuper TV es ilegal: por dónde hacerlo de manera legal

La Academia va por más.

Racing recibe este sábado desde las 20:30 a Tigre por la fecha 3 del Torneo Clausura. Un partido clave de cara a lo que para la Academia, que desde la llegada de Juan Pablo Vojvoda se mantiene invicto como entrenador del equipo de Avellaneda. Su racha positiva incluye una victoria frente a Defensa y Justicia por Copa Argentina, un triunfo en el inicio con polémica (por un penal no sancionado) frente a Gimnasia de La Plata y un empate frente a Rosario Central en el Gigante de Arroyito.

La Academia sigue en búsqueda de un funcionamiento mejor, pero ha mostrado algunas cosas interesantes. En ese sentido, con la recuperación de "Maravilla" Martínez tendrá mayor presencia en esa zona en un lugar donde tuvo que improvisar con distintos delanteros, ninguno referente de área. Y mientras adapta su idea, ha conseguido casi no perder puntos en el camino.

Por dónde ver Racing contra Tigre

Ver partidos por Fútbol Libre o Xuper TV es ilegal, por lo que la forma legal de verlo es a través de los canales oficiales.

El encuentro entre Racing y Tigre será transmitido por TNT Sports.

Clasificación clave para Tigre en Copa Sudamericana

Tigre consiguió la clasificación a los octavos de final de la CONMEBOL Sudamericana tras eliminar a Nacional de Montevideo en una serie que dominó gracias a su contundente actuación en Uruguay. Aunque cayó 2-1 como local en el partido de vuelta, el conjunto dirigido por Diego Dabove hizo valer el 3-0 obtenido como visitante y se impuso por 4-2 en el marcador global para avanzar de ronda.

Racing viene de empatar con Central.

En el encuentro disputado en Victoria, Santiago López convirtió el único gol del Matador, mientras que Maximiliano Gómez y Maximiliano Silvera marcaron para Nacional, que reaccionó en el segundo partido pero no logró revertir la amplia diferencia conseguida por Tigre en la ida. Con este resultado, el equipo argentino sigue en carrera en el certamen continental y ya conoce a su próximo rival. En los octavos de final enfrentará a Montevideo City Torque, en una serie que comenzará en el estadio José Dellagiovanna y se definirá en Uruguay.

Racing con dudas

En cuanto a Racing, el entrenador sostendría entre los titulares a Nazareno Colombo, autor del gol del triunfo por 2-1 sobre Gimnasia LP en el debut en el Torneo Clausura. E Ignacio Rodríguez le ganaría la pulseada a Alfonso Espino, uno de los últimos refuerzos y de nivel flojo en sus primeros dos encuentros.