Esta disminución se enmarca en la llamada política de "motosierra" que el Ejecutivo mantiene para achicar el Estado.

Desde que Javier Milei asumió como presidente de Argentina, el número de empleos en el sector público se redujo de manera significativa, alcanzando una baja cercana a los 70.000 puestos de trabajo menos. Esto refleja la continuidad de la política de fuerte ajuste que el Gobierno viene aplicando desde diciembre de 2023.

Según el informe oficial del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) sobre la Administración Pública Nacional (APN), empresas y sociedades estatales, el total de empleos públicos pasó de 341.465 en diciembre de 2023 a 271.696 en junio de 2025, lo que implica una pérdida de 69.769 puestos. Esta disminución se enmarca en la llamada política de "motosierra" que el Ejecutivo mantiene para achicar el Estado.

El último mes analizado, junio, mostró una contracción de 1.656 empleos públicos, un 0,6% menos respecto a mayo, y un 6% menos si se compara con el mismo mes del año anterior, lo que significa una caída de 17.477 puestos. Además, en las empresas y sociedades del Estado se eliminaron 369 empleos en junio respecto al mes previo, y 4.848 menos que en junio de 2025, lo que representa una reducción del 4,5%.

En total, el primer semestre de 2025 cerró con una caída de 7.148 puestos de trabajo en el sector público, equivalente a una contracción del 2,56%. Estos números evidencian que la política de ajuste laboral en el Estado sigue sin pausa, con un impacto directo en la cantidad de trabajadores estatales.

Cómo se distribuyó el recorte en la administración pública