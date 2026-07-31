Metalografía: la tecnología que fortalece la operación de la refinería de YPF en Luján de Cuyo

La metalografía ocupa un lugar estratégico dentro de la operación del Complejo Industrial Luján de Cuyo (CILC) de YPF. A través del Laboratorio de Metalografía de la refinería, la compañía analiza el estado de los materiales que integran sus instalaciones para obtener información sobre la condición de equipos y componentes críticos, un insumo clave para la gestión de la integridad de los activos industriales.

Esta disciplina permite identificar alteraciones y procesos de degradación que no son visibles a simple vista y aporta información para tomar decisiones vinculadas con el mantenimiento, la confiabilidad y la seguridad de la operación.

Su aplicación adquiere especial importancia en actividades como la refinación de petróleo, donde gran parte de la operación depende de cañerías, recipientes sometidos a presión, reactores, hornos, intercambiadores de calor y otros equipos que trabajan de forma permanente bajo condiciones exigentes de temperatura, presión, esfuerzos mecánicos y ambientes corrosivos.

De acuerdo con la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA), la metalografía tiene aplicaciones en la caracterización de materiales, el análisis de fallas, el control de calidad y la evaluación de cambios microestructurales vinculados con la vida útil residual de los componentes. Entre las técnicas utilizadas también se encuentran las réplicas microestructurales, un método no destructivo que permite estudiar la microestructura de una pieza sin retirarla de servicio.

En ese contexto, el Laboratorio de Metalografía del CILC permite analizar los materiales que componen la refinería para evaluar la integridad de los activos, identificar posibles mecanismos de degradación y estimar la vida remanente de determinados componentes. Contar con esa información permite tomar decisiones más precisas sobre cuándo un equipo puede continuar operando y cuándo requiere mantenimiento o una intervención.

A esta transformación se suma el nuevo Centro Integral de Reparaciones, diseñado para optimizar los procesos de mantenimiento durante las paradas de planta y la recuperación de equipos críticos. El espacio incorpora tecnologías como soldadura robotizada, limpieza hidrocinética robotizada, inspecciones y ensayos no destructivos, además de procesos especializados para la reparación de componentes.

En una refinería con más de 85 años de historia que atraviesa una transformación estructural y tecnológica, esta capacidad se integra con nuevas herramientas destinadas a mejorar la información disponible sobre la operación y el estado de los equipos.

El centro concentra en un mismo circuito distintas etapas del mantenimiento: los equipos pueden ser lavados, inspeccionados, ensayados, reparados y devueltos a planta a través de un flujo de trabajo integrado. La incorporación de nuevas tecnologías y automatización busca agilizar las intervenciones y hacer más eficientes y seguras las tareas de mantenimiento, especialmente durante las paradas programadas de la refinería.

Así, distintas capacidades se integran dentro de una misma lógica: monitorear cómo funciona la planta, conocer con mayor precisión el estado y la vida remanente de sus equipos y, cuando es necesario, intervenirlos de manera más eficiente y segura.

La combinación entre análisis de materiales, monitoreo en tiempo real, nuevas tecnologías de reparación y conocimiento técnico forma parte de la transformación del Complejo Industrial Luján de Cuyo, orientada a fortalecer la seguridad, la confiabilidad y la eficiencia de una de las principales refinerías de YPF.