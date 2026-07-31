"No hay ninguna razón para que salga esta ley": Rejal pidió rechazar la reforma de la Ley de Tierras

En la antesala de las actividades por el 50° aniversario del martirio de monseñor Enrique Angelelli, el senador nacional por La Rioja Fernando Rejal expresó su preocupación por el proyecto que impulsa el Gobierno nacional para modificar la Ley de Tierras y pidió a sus pares del Senado rechazar la iniciativa al considerar que pone en riesgo la protección del territorio argentino frente a la compra de grandes extensiones por parte de extranjeros.

En diálogo con El Destape, el legislador sostuvo que el proyecto carece de consenso en la Cámara alta y afirmó que su aprobación implicaría eliminar límites que fueron establecidos para preservar la soberanía sobre la tierra. "Ojalá los legisladores tengan el sentido patriótico de rechazarla", afirmó Rejal, quien recordó el caso de Valle Hermoso, en La Rioja, como uno de los antecedentes que impulsaron la sanción de la normativa vigente.

El senador explicó que la experiencia de esa localidad permitió visibilizar las consecuencias que puede generar la venta de grandes extensiones de tierra a capitales extranjeros.

"Hacía referencia a uno de los casos más emblemáticos, cuando se vendió el pueblo de Valle Hermoso. Allí los pobladores tuvieron que recurrir tanto a profesionales como a la Justicia para hacer valer sus derechos y dejar sin efecto esa transferencia, que les quitaba títulos de propiedad que ancestralmente habían tenido", señaló.

Según Rejal, ese episodio permitió que gran parte de la sociedad tomara dimensión de los riesgos de eliminar las restricciones previstas en la legislación. "Fue importante nuestro relato para que el pueblo argentino tomara conciencia de qué sucede cuando no hay límites a la propiedad por parte de extranjeros", agregó.

El legislador aseguró que el tratamiento parlamentario de la iniciativa evidencia las dificultades para reunir los apoyos necesarios dentro del Senado. "Fue el tercer intento que fue abortado para sesionar y tratar esta norma. Lleva quince modificaciones desde que ingresó al Senado, lo que demuestra que no existe el consenso necesario para aprobarla", afirmó.

Para Rejal, la falta de acuerdo responde a que numerosos senadores consideran que la reforma no responde a una necesidad concreta y que su principal objetivo es flexibilizar las restricciones existentes.

"No tiene sentido su sanción. Todos estos artículos tienen una finalidad, que es quitar todo tipo de restricción para la venta de grandes extensiones de tierra, que hoy pueden comprarse, pero con las limitaciones establecidas por la Ley 26.737", sostuvo.

El senador agregó que el proyecto también incorpora modificaciones vinculadas con la Ley del Fuego, aunque insistió en que el eje de la discusión pasa por la eliminación de los límites a la adquisición de tierras. "No hay ninguna causa, motivo o razón para que salga esta ley. Ojalá nuevamente los senadores no permitan su sanción", enfatizó.

La unidad del peronismo

Durante la entrevista, Rejal también analizó el escenario político nacional y sostuvo que el justicialismo atraviesa una etapa de diálogo orientada a construir consensos de cara a los próximos desafíos electorales.

"El justicialismo está en una etapa de diálogo y consenso, buscando un camino común de unidad. Ojalá eso se concrete porque, como oposición, creo que es el camino necesario para tener éxito en las próximas elecciones", expresó.

En ese sentido, consideró que el debate sobre proyectos como la reforma de la Ley de Tierras también interpela a los gobernadores peronistas. "Hay gobernadores de nuestro mismo signo político que indudablemente tendrían que discutir esto entre ellos y tratar de tomar una decisión en común. Forma parte de las discusiones que vienen para la Argentina", señaló.

El debate sobre las PASO

Consultado sobre la discusión en torno a una eventual modificación del sistema electoral, Rejal defendió la utilidad de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), aunque aclaró que el interbloque peronista todavía no fijó una posición unificada.

"Para mí siempre fue una herramienta buena porque permitió que, cuando no había consenso para una lista única, las candidaturas pudieran definirse en una interna", afirmó. No obstante, remarcó que la decisión final dependerá del debate interno que mantenga el espacio político en los próximos días.

"En los cuerpos colegiados la mayoría es la que decide. Todavía no hemos tenido una discusión en el interbloque que permita establecer un camino común. Seguramente será en los próximos días", concluyó.