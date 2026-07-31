Consuma Conciencia 2026: Formosa continúa la capacitación docente para potenciar la formación en educación digital

Dentro del marco del Programa Consuma Conciencia 2026, la provincia de Formosa profundiza la capacitación docente en todos los niveles del educativos con el fin de, a través de la educación digital, formar a los profesionales del sistema público.

La actividad que se realizó el jueves 30 en el Estadio Centenario de la ciudad de Formosa, reunió a directivos del Ministerios de Economía, Hacienda y Finanzas y Cultura y Educación, el Instituto de Asistencia Social (IAS) y la Subsecretaría de Defensa al Consumidor y Usuario.

En diálogo con Agenfor, especialistas destacaron los contextos actuales de los estudiantes que pueden presentarse como un desafío frente al diseño de actividad. Así sostuvo la importancia de reconocer "la realidad compleja" de cada uno de los alumnos con un claro desafío: no hay una única respuesta.

En este sentido, destacaron la importancia de la promoción del conocimiento en el ámbito educativo sobre la cuestión del uso de los dispositivos móviles, plataformas y redes sociales. En este sentido, destacaron la relevancia del uso de dispositivo, plataformas y redes sociales.

De esta manera se pretende lograr hábitos para tener consumos de vida sana y equilibrada, con el debido sistema crítico de las plataformas y las tecnologías pero sin caer en conceptos apocalípticos y así aprovechar las herramientas en la modificación.

Equipos interdisciplinarios

Con el finde prevenir el bullying y acompañar a las familias en la escuela, la provincia apuesta a la trayectoria escolar planificó una nueva etapa de trabajo orientada a fortalecer los vínculos en las instituciones educativas, prevenir situaciones de violencia escolar.

La responsable del Servicio Técnico Interdisciplinario Central, Romina López, explicó que las acciones previstas para la segunda mitad del año se diseñaron a partir de las demandas detectadas durante el primer semestre de 2026 y remarcó la disposición de toda la comunidad educativa con un enfoque integral para abordar conflictos y promover relaciones saludables dentro de las escuelas.

"Trabajamos sobre las relaciones interpersonales en el ámbito escolar con un enfoque interdisciplinario, buscando brindar contención y acompañamiento a toda la comunidad educativa", indicó a medios locales. Para ello, el organismo reúne profesionales de distintas disciplinas, entre ellas Trabajo Social, Psicología, Psicopedagogía y Educación Especial.

Según explicó, el objetivo principal es brindar contención a los estudiantes e intervenir en situaciones que puedan afectar el clima escolar, siendo el bullying una de las problemáticas que concentra mayor atención por parte del equipo técnico.