Tom Holland reveló cómo fue conocer a Messi: “La energía cambió por completo”.

En medio del estreno de Spider-Man: Un nuevo día, Tom Holland recordó el encuentro que tuvo con Lionel Messi y no escatimó en elogios hacia el capitán de la Selección argentina. El actor británico aseguró que conocer al rosarino fue una de las experiencias más impactantes de su vida y destacó tanto su carisma como su humildad.

Las declaraciones llegaron durante una entrevista en el podcast Dish, donde Holland habló sobre la promoción de la nueva película de Marvel y recordó la colaboración que hizo Messi para difundir el film.

Qué dijo Tom Holland sobre Lionel Messi

Holland contó que el equipo de la película viajó a Miami para reunirse con el futbolista y grabar una serie de piezas promocionales vinculadas al estreno de Spider-Man: Un nuevo día. Según explicó, Messi aceptó participar con muy buena predisposición, algo que el actor agradeció especialmente. "Fue muy amable de hacer algunas acciones promocionales con nosotros", expresó durante la charla.

Sin embargo, el recuerdo que más lo marcó ocurrió tiempo antes, cuando coincidió con el argentino en una ceremonia del Balón de Oro celebrada en París. "Cuando entró, todo cambió", expresó el actor británico.

Holland contó que el equipo de la película viajó a Miami para reunirse con el futbolista y grabar una serie de piezas promocionales vinculadas al estreno de Spider-Man: Un nuevo día.

Al rememorar ese momento, Holland aseguró que nunca había vivido una situación similar. Contó que el salón estaba repleto de grandes figuras del fútbol, pero que la llegada de Messi generó un efecto inmediato en el ambiente.

"Fue una de las experiencias más singulares de mi vida", afirmó el actor. Y agregó que, apenas el campeón del mundo ingresó acompañado por su familia, sintió que "la energía del lugar cambió por completo".

El protagonista de Spider-Man recordó que Messi se acercó a saludarlo con un apretón de manos, un gesto sencillo que, según confesó, quedó grabado entre sus mejores recuerdos.

La admiración de Holland por los deportistas

Durante la entrevista, el actor también reflexionó sobre la diferencia entre la presión que vive un intérprete y la que enfrentan los deportistas de alto rendimiento. Si bien reconoció que el estreno de una película genera nerviosismo, explicó que esa tensión termina una vez que el film llega a los cines. En cambio, señaló que los futbolistas deben sostener un nivel de exigencia extraordinario durante toda una temporada y repetir ese rendimiento partido tras partido.

Por eso, aseguró que siente una admiración especial por atletas como Messi, capaces de convivir con esa presión de manera permanente. Para cerrar, Holland volvió a agradecer la participación del capitán argentino en la campaña promocional de Spider-Man: Un nuevo día y reiteró que siempre sintió una enorme admiración por él, tanto por su trayectoria deportiva como por la actitud que mostró durante el encuentro.