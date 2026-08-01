Luto en el espectáculo argentino: murió un aclamado actor a los 78 años

Enrique Otranto falleció a los 78 años.

La escena artística argentina despide a Enrique Otranto, un intérprete de extensa y fructífera carrera en el teatro, el cine y la televisión de nuestro país. La noticia fue confirmada por la Asociación Argentina de Actores -entidad a la que pertenecía desde 1974-, que expresó sus condolencias a los allegados del artista tras su deceso, ocurrido el pasado 31 de julio a los 78 años.

Nacido el 2 de diciembre de 1947, Otranto construyó un perfil versátil que lo llevó a transitar con solvencia los más diversos géneros y formatos. Sus primeros pasos en las tablas estuvieron marcados por la autogestión en el circuito de café concert junto a Danilo Devizia, recorriendo pequeños escenarios a lo largo del país.

Con el tiempo, Otranto se consolidó como una figura recurrente de la cartelera teatral, participando en obras como El misántropo, Las de enfrente y la emblemática Hoy se comen al flaco, presentada en el histórico ciclo Teatro Abierto 83. En el ámbito cinematográfico, el actor formó parte de producciones fundamentales de la cinematografía nacional; bajo las órdenes de destacados directores, integró los repartos de títulos memorables como Tiempo de revancha, Los chicos de la guerra, Historias mínimas, Flores robadas en los jardines de Quilmes y El sueño de los héroes.

Su presencia en la pantalla chica no fue menos constante: a lo largo de varias décadas, el público argentino pudo seguir su trabajo en ficciones de gran repercusión popular, entre las que se cuentan Mesa de Noticias, Hombres de ley, Nano, Los buscas de siempre y la adaptación televisiva de Esperando la carroza. Su partida deja el recuerdo de un oficio sostenido con rigor, compromiso y dedicación al arte dramático.

Enrique Otranto.

Dolor en el cine mundial por la partida de Tom Chadbon

El actor británico Tom Chadbon falleció a los 80 años como consecuencia de una breve enfermedad. La confirmación de su deceso fue comunicada por la firma Fantom Events, entidad con la que el intérprete mantuvo una colaboración continuada en el marco de sus actividades profesionales.

Nacido en Luton, Chadbon sostuvo una trayectoria de cerca de cinco décadas en la televisión de Gran Bretaña. Dentro de su recorrido profesional destacan sus participaciones en las series Doctor Who y Game of Thrones, además de su intervención en la película de la saga de James Bond Casino Royale (2006).