Colectivos | Así es el nuevo recorrido que une Aeroparque con Puente La Noria

El cambio fue oficializado mediante la Resolución 43/2026 de la Secretaría de Transporte y forma parte de una reestructuración de los servicios para mejorar la conectividad entre la Ciudad de Buenos Aires y el sur del conurbano bonaerense.

La línea 28 de colectivos incorporó un nuevo recorrido que conecta de manera directa el Aeroparque Jorge Newbery con la Terminal de Ómnibus de Puente La Noria, en Lomas de Zamora.

El cambio fue oficializado mediante la Resolución 43/2026 de la Secretaría de Transporte y forma parte de una reestructuración de los servicios para mejorar la conectividad entre la Ciudad de Buenos Aires y el sur del conurbano bonaerense.

¿Cómo es el nuevo recorrido de la línea 28?

La modificación alcanza al ramal G (antes identificado como H), que ahora extiende su trayecto hasta el Aeroparque Jorge Newbery. De esta manera, los pasajeros cuentan con un servicio directo entre la terminal aérea y Puente La Noria, sin necesidad de realizar combinaciones con otras líneas de colectivos.

Según informó la Secretaría de Transporte, la reestructuración busca optimizar la red de transporte, reducir superposiciones de recorridos, reforzar los tramos con mayor demanda y facilitar las conexiones con otros medios de movilidad.

El nuevo recorrido parte desde la Terminal de Ómnibus de Puente La Noria, atraviesa distintos barrios de la Ciudad de Buenos Aires y finaliza en el Aeroparque Jorge Newbery. También incorpora modificaciones operativas vinculadas al proyecto vial del Distribuidor Parque de la Innovación, que implicó cambios en la circulación de la avenida Guillermo Udaondo.

Además de la extensión hacia Aeroparque, la reorganización contempla la incorporación de paradas para los servicios expresos en el Parque Tecnológico Migueletes, ubicado dentro del predio del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), con el objetivo de mejorar el acceso de trabajadores, estudiantes y visitantes.

La medida también elimina los antiguos ramales F y K para redistribuir las unidades disponibles entre los restantes servicios y mejorar las frecuencias generales de la línea.

Servicios Comunes Básicos

Recorrido A: Estación Terminal de Ómnibus Retiro (Ciudad Autónoma de Buenos Aires) - Terminal de Microómnibus Puente de la Noria (Partido de Lomas de Zamora - Provincia de Buenos Aires), con frecuencias entre 7,5 y 10,4 minutos.

Recorrido B: Estación Terminal de Ómnibus Retiro (Ciudad Autónoma de Buenos Aires) - Liniers (Ciudad Autónoma de Buenos Aires), con frecuencias entre 15,5 y 24 minutos.

Recorrido C: Estación Terminal de Ómnibus Retiro (Ciudad Autónoma de Buenos Aires) - Barrio José Hernández (Partido de La Matanza - Provincia de Buenos Aires), con frecuencias entre 13,5 y 17,5 minutos.

Recorrido D: Ciudad Universitaria (Ciudad Autónoma de Buenos Aires) - Puente Ezequiel Demonty (ex Puente Alsina) (Ciudad Autónoma de Buenos Aires), con frecuencias entre 10 y 14,5 minutos.

Recorrido E: Estación Rivadavia (Línea Mitre - Ciudad Autónoma de Buenos Aires) - Puente Ezequiel Demonty (ex Puente Alsina) (Ciudad Autónoma de Buenos Aires), con frecuencias entre 8 y 11 minutos.

Recorrido F: Puente Ezequiel Demonty (ex Puente Alsina) (Ciudad Autónoma de Buenos Aires) - Barrio José Hernández (Partido de La Matanza - Provincia de Buenos Aires), con frecuencias entre 12 y 18 minutos.

Recorrido G: Estación Terminal de Ómnibus Retiro (Ciudad Autónoma de Buenos Aires) - Terminal de Microómnibus Puente de la Noria (Partido de Lomas de Zamora - Provincia de Buenos Aires), con frecuencias entre 8 y 12 minutos.

Recorrido H: Estación Rivadavia (Línea Mitre - Ciudad Autónoma de Buenos Aires) - Terminal de Microómnibus Puente de la Noria (Partido de Lomas de Zamora - Provincia de Buenos Aires), con frecuencias entre 29 y 48 minutos.

Servicios Expresos