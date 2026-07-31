Parece de ciencia ficción, pero es real: así funciona el aterrador robot centauro de 2 metros que salvará vidas

Lo que convirtió a Threehalves en un fenómeno viral fue su estética.

La empresa estadounidense Satyress presentó Threehalves, un robot con aspecto de centauro que fue diseñado para intervenir en entornos de alto riesgo sin poner en peligro la vida de las personas. Con más de dos metros de altura, cuatro patas, un torso humanoide y una llamativa cabeza de cabra con cuernos, el desarrollo se volvió viral por su apariencia, que muchos compararon con una criatura salida de una película de terror o un videojuego.

Aunque su aspecto generó preocupación y miles de comentarios en redes sociales, el objetivo de este robot centauro es completamente distinto. La compañía asegura que fue creado para operar mediante control remoto en incendios forestales, minas, plantas industriales, zonas contaminadas, espacios confinados y escenarios de derrumbes, lugares donde el riesgo para los trabajadores es muy elevado.

Cómo funciona el robot centauro Threehalves

El diseño de Threehalves combina la estabilidad que ofrecen sus cuatro patas con un torso capaz de manipular herramientas fabricadas para el uso humano. Gracias a esa configuración, puede desempeñar tareas complejas en lugares donde el acceso resulta peligroso o directamente imposible para una persona.

El robot también incorpora un sistema de extremidades modulares, lo que permite cambiar herramientas rápidamente según la misión que deba realizar. Además, dispone de conexiones para suministrar electricidad y aire comprimido desde su propia estructura, facilitando distintas operaciones en el terreno. Todo el sistema es controlado por un operador a distancia mediante una computadora portátil y un joystick, por lo que no funciona de manera autónoma.

Threehalves fue diseñado para intervenir en entornos de alto riesgo.

Un diseño impactante que generó polémica

Más allá de sus capacidades técnicas, lo que convirtió a Threehalves en un fenómeno viral fue su estética. Una de las imágenes difundidas por Satyress muestra al robot en un bosque sosteniendo una motosierra, con los ojos iluminados y una camioneta al fondo, una escena que despertó bromas y comentarios sobre su aspecto intimidante.

Para evitar accidentes, los desarrolladores incorporaron diferentes mecanismos de seguridad. Si el robot pierde energía o presión, los frenos se bloquean automáticamente. Además, sus depósitos neumáticos pueden despresurizarse para inmovilizarlo por completo en caso de emergencia.

Por el momento, Satyress no informó cuánto costará Threehalves ni cuándo llegará al mercado. Sin embargo, el proyecto ya logró captar la atención mundial por combinar un diseño poco convencional con la intención de reemplazar a las personas en algunas de las tareas más peligrosas de la industria.