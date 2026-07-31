Marcó del Pont le respondió a Milei tras las acusaciones por su gestión en el Banco Central: "Está enfermo de odio"

“No me sorprendí. Es inasible el discurso del Presidente con cifras estrafalarias que nadie entiende, con injurias, con falsedades, con enormes inconsistencias”, sostuvo en declaraciones radiales.

La expresidenta del Banco Central (BCRA) Mercedes Marcó del Pont respondió las críticas del presidente Javier Milei por su gestión en el organismo, durante la cadena nacional en donde presentó la reforma a la Carta Orgánica. La economista sostuvo que el mandatario está "enfermo de odio" y revindicó su paso por la conducción de la autoridad monetaria.

“No me sorprendí. Es inasible el discurso del Presidente con cifras estrafalarias que nadie entiende, con injurias, con falsedades, con enormes inconsistencias”, sostuvo en declaraciones radiales. Allí, la extitular del BCRA afirmó que “es algo de todos los días” y remarcó que “está enfermo de odio”.

“Lo escuché y quizás lo esperaba porque no es la primera vez que larga improperios a diestra y siniestra”. Durante el anuncio en cadena nacional, Milei acusó a la expresidenta Cristina Kirchner y a Marcó del Pont de robarle U$S10.000 millones a la autoridad monetaria, que a moneda de hoy equivaldrían a unos U$S 15.000 millones.

“A partir de dicha estafa y para esquivar las consecuencias legales, de la misma en 2012 se creó una nueva carta orgánica del Banco Central que permitía emitir bajo cualquier pretexto, e impidió responsabilizar penalmente a los funcionarios que falsificaban el dinero de todos los argentinos”, dijo el mandatario.

La explicación de Marcó del Pont

Marcó del Pont señaló que una de las facultades del Central es emitir dinero, por lo que “no falsifica dinero”, y también habló sobre el desendeudamiento con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

“Hace referencia a algo de lo cual yo me enorgullezco, de haber votado el desendeudamiento con el FMI con el pago de reservas, algo así de un poco más de US$ 9.000 millones, que fue el inicio del proceso de desendeudamiento que caracterizó el gobierno de Néstor Kirchner y de Cristina Kirchner, que dejó a la Argentina absolutamente desendeudada”.

“Posteriormente se inició otro proceso, porque Argentina tenía su superávit externo, tenía muy buenas reservas internacionales, y la opción estratégica fue: ¿nos seguimos endeudando con el mercado financiero a tasas más altas, u optamos por usar las reservas internacionales y darle una letra al Banco Central que pagaba una tasa de interés muy inferior?”, detalló la ex funcionaria.

Y agregó que en ese entonces, el Estado “se desendeudó con los acreedores internacionales y se endeudó con el Banco Central”, por lo que “no solamente pagás menos tasa de interés, sino que te independizás del ciclo de la psicopateada, de los costos y de los condicionantes que siempre ponen los mercados financieros o el mismo FMI”.

Respecto a los puntos que presentó Milei para reformar la Carta Orgánica, la extitular los calificó de “graves”. “Le está quitando facultades para regular sobre cuestiones que son hoy muy importantes para los consumidores que están endeudados, de las pequeñas y medianas empresas que no tienen crédito”, advirtió.

“Se pierden las facultades para intervenir en temas tan sensibles como es el costo que te cobran en la tarjeta de crédito, o lo que te pagan por un plazo fijo, o eventualmente hacia dónde va el crédito, cuáles son las prioridades en la asignación de crédito”.

Por último, y relacionado a la reforma, indicó que se trata de “una barbaridad” el hecho de querer “blindar” a las autoridades del BCRA y requerir de dos tercios de ambas Cámaras para conseguir la remoción.