La obra teatral donde nadie ve lo mismo: así funciona la experiencia inmersiva inspirada en Shakespeare

La obra teatral inspirada en Shakespeare donde nadie ve lo mismo.

El teatro inmersivo continúa ganando terreno en la cartelera porteña y suma una nueva propuesta que invita al público a dejar de ser un simple espectador para convertirse en parte activa de la historia. Los detalles de ¿Querés ser feliz o tener razón?: Mundo Shakespeare, una creación de Cecilia Propato que transforma los clásicos del dramaturgo inglés en una experiencia única e irrepetible.

Lejos del formato tradicional, la obra propone un recorrido personal a través de un gran laberinto escénico integrado por veinte espacios diferentes. En cada uno de ellos, más de veinte intérpretes presentan micromonólogos escritos en prosa poética que reimaginan a algunos de los personajes más emblemáticos de William Shakespeare desde una mirada contemporánea.

Afiche de ¿Querés ser feliz o tener razón?, la obra teatral inspirada en el universo de William Shakespeare.

La particularidad del espectáculo radica en que ningún espectador presencia exactamente la misma función. Al ingresar, cada persona recibe tres monedas y un cartón identificado con una letra -M o C-, asignada al azar. Ese elemento funciona como un pasaporte simbólico que determina qué escenas podrá recorrer y cuáles quedarán fuera de su experiencia.

De esta manera, el público construye su propio itinerario dentro del montaje, generando una versión distinta de la obra en cada función. La elección del recorrido convierte cada visita en una propuesta diferente, donde el azar y las decisiones individuales forman parte del relato.

Elenco completo de ¿Querés ser feliz o tener razón?, obra que puede verse en el Complejo Ítaca Teatral.

La puesta también dialoga con el origen del teatro shakesperiano. Propato recupera el espíritu del histórico Teatro del Globo, donde las representaciones se realizaban al aire libre y estaban condicionadas por el paso de las horas, la luz natural, la amenaza constante de las epidemias y la fragilidad de la existencia. Ese contexto inspira una puesta que apuesta por la intensidad del presente y la naturaleza efímera de cada encuentro entre actores y espectadores.

Desde la escritura y la dirección, la creadora propone una relectura de la obra de Shakespeare poniendo el foco en aquellos textos donde las figuras femeninas adquieren un peso determinante en el desarrollo dramático. El resultado es una reinterpretación contemporánea que dialoga con los conflictos, deseos y contradicciones que atraviesan tanto a los personajes clásicos como al público actual.

Funciones y teatro

¿Querés ser feliz o tener razón?: Mundo Shakespeare puede verse todos los domingos a las 12 en el Complejo Teatral Ítaca, ubicado en Humahuaca 4027. Las entradas se encuentran disponibles a través de Alternativa Teatral.