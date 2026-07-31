La nueva función de WhatsApp para enviar audios sin abrir el chat

Ahora podés grabar un solo audio y enviarlo a uno o varios contactos al mismo tiempo.

WhatsApp sigue incorporando funciones para simplificar la experiencia de los usuarios. En esta oportunidad, la aplicación comenzó a probar un nuevo widget que permite grabar, editar y enviar notas de voz directamente desde la pantalla de inicio del celular, sin necesidad de ingresar previamente a una conversación. La herramienta ya está disponible para algunos usuarios de la versión beta de Android y promete agilizar una de las funciones más utilizadas del servicio.

La principal ventaja de esta novedad es que permite grabar un solo audio y enviarlo a uno o varios contactos al mismo tiempo. De esta manera, ya no será necesario repetir la grabación en distintos chats ni reenviar manualmente el mismo mensaje, lo que representa un importante ahorro de tiempo para quienes utilizan frecuentemente las notas de voz.

Cómo funciona el nuevo widget de WhatsApp

El nuevo acceso directo tiene un tamaño predeterminado de 3x1 y no se instala automáticamente. Para agregarlo, los usuarios deben mantener presionado un espacio vacío en la pantalla principal del teléfono, ingresar al menú de widgets de Android y seleccionar la nueva opción de WhatsApp.

Una vez configurado, al tocar el widget se abre una interfaz exclusiva para grabar mensajes de voz. Desde allí es posible iniciar la grabación, pausarla, volver a intentarla o eliminarla antes de confirmar el envío, sin tener que abrir previamente un chat.

Cuando el audio está listo, la aplicación muestra un listado de contactos para elegir uno o varios destinatarios en una sola acción. Esto simplifica considerablemente el proceso para quienes suelen enviar el mismo mensaje a diferentes personas.

La herramienta promete agilizar una de las funciones más utilizadas del servicio.

Cuándo llegará esta función a todos los usuarios

Por el momento, el widget comenzó a distribuirse en la versión beta 2.26.30.2 de WhatsApp para Android, disponible a través de Google Play. Además, la aplicación empezó a mostrar un aviso dentro de los chats recomendando agregar este acceso directo a la pantalla principal para acceder más rápido a la grabación de audios.

Quienes quieran probar la función antes de su lanzamiento general pueden inscribirse en el programa beta de Google Play, siempre que todavía existan vacantes disponibles. Como ocurre con cualquier versión de prueba, algunas características pueden presentar errores o funcionar de manera diferente según el dispositivo o la región.

Hasta ahora, WhatsApp no confirmó una fecha oficial para el lanzamiento de esta herramienta en la versión estable. Sin embargo, el inicio del despliegue beta indica que el widget podría comenzar a llegar a un mayor número de usuarios durante las próximas semanas, ofreciendo una forma más rápida y práctica de grabar y compartir notas de voz desde la pantalla principal del celular.