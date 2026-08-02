Caso Axel González: pericias sin sangre agravan las dudas en la investigación y reavivan críticas a Zdero

A más de dos meses de la desaparición de Axel Alejandro González en la provincia del Chaco, dos pericias químicas descartaron la presencia de sangre humana en una tela, prendas de vestir y un acolchado secuestrados en el marco de la causa que investiga el paradero del joven de 21 años.

Axel fue visto por última vez el 17 de mayo al salir de su domicilio del barrio Takay de Puerto Tirol, en el área metropolitana de Resistencia, con destino a la vivienda de su ex novia. Cuando no respondió mensajes ni regresó a su casa, la familia hizo la denuncia y se activó un operativo de búsqueda en zonas cercanas al riacho Arazá.

Mientras crecen los cuestionamientos por el accionar de los agentes de la Comisaría Segunda de Fontana durante los primeros días de búsqueda, los nuevos planteos fueron presentados el 28 de julio y se apoyan en dictámenes del Laboratorio de Química Legal del Instituto de Medicina y Ciencias Forenses, fechados el día anterior.

Uno de los estudios determinó que una tela vegetal con manchas rojizas no contenía sangre humana y señaló que las marcas podrían corresponder a sangre animal. El segundo analizó diferentes prendas y un acolchado, también con resultados negativos.

Las conclusiones no descartan otras hipótesis ni permiten afirmar qué ocurrió con Axel, pero debilitan una línea que había generado expectativas sobre la posibilidad de obtener material genético útil.

El gobernador Leandro Zdero había anunciado que pondría a disposición todos los recursos humanos, tecnológicos y logísticos. El ministro de Seguridad, Hugo Matkovich, aseguró entonces que encontrar a Axel era una prioridad. Sin embargo, la promesa contrasta con el resultado actual: el joven no aparece, los rastreos no produjeron novedades y los elementos que parecían contener sangre humana resultaron negativos.

La defensa de dos imputados denunció objetos sin actas

Mientras tanto, la defensa de Leonardo Silva y Antonio Íñiguez, ambos imputados por encubrimiento, anticipó que pedirá el sobreseimiento del primero una vez completadas las pericias telefónicas y las demás medidas pendientes.

Asimismo, confirmó que dejó reservas legales porque algunos elementos examinados no contarían con actas de secuestro o presentarían numeraciones que, según su interpretación, no guardan relación válida con el expediente judicial.

Ese planteo pertenece a los abogados y deberá ser evaluado por la Fiscalía. Sin embargo, obliga a reconstruir la cadena de custodia de cada objeto, identificar dónde fue hallado, quién lo levantó, cómo fue embalado y qué funcionario autorizó su incorporación.

El caso ya estaba rodeado por cuestionamientos al desempeño policial. El Comité para la Prevención de la Tortura del Chaco solicitó que la investigación se desarrollara con intervención ajena a la Policía provincial ante la posible participación de agentes estatales.

El organismo también requirió el apartamiento preventivo de los efectivos identificados, la intervención de Gendarmería, el allanamiento de la Comisaría Segunda de Fontana y la revisión de registros fílmicos, comunicaciones y movimientos de móviles.