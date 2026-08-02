La jefa de la bancada de senadores de La Libertad Avanza (LLA), Patricia Bullrich, desafió a la Casa Rosada, al expresar su intención de suceder a Javier Milei, tras una eventual reelección del presidente.

"Después de la reelección de Milei, quiero ser presidenta", afirmó en una entrevista a Clarín, luego de que se le consultara si consideraba un desafío pendiente llegar a la primera magistratura, tras haber quedado tercera en 2023 con Juntos por el Cambio.

También, la ex ministra de seguridad se agrandó con los números que le dan las encuestas, que en algunos casos, reflejan una mejor imagen que Milei. "Por supuesto que me gusta estar en el equipo titular y no en el banco de suplentes. Puede ser un poquito lo soberbio lo mío, pero juego bien en todas las posiciones que me ponen (risas)", sugirió.

En la entrevista se le consultó sobre la posibilidad de una eventual candidatura a jefa de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y reconoció que le resulta más desafiante su anterior cargo al frente del Ministerio de Seguridad que comandar la jurisdicción porteña.

"Es un desafío mayor ser ministra de Seguridad porque tenés todo el territorio nacional que cuidar: la vida, los bienes, la libertad de cada ciudadano. Y tenés que hacerlo de manera eficiente, logrando resultados. Eso hace que yo vea la administración de la Ciudad como un tema que no tiene la misma complejidad y relevancia que la que tiene un ministerio nacional", lanzó.

Y agregó: "Yo voy a ser candidata de acuerdo a cómo se conforme el equipo que va a tener la responsabilidad de acompañar a Milei en el segundo mandato, si la gente nos acompaña en 2027. No depende de una voluntad personal mía y además considero que es importante también mantener el acuerdo con el PRO, que va a poner a la Ciudad como un mojón propio, porque va a querer seguir administrándola. Si fuera candidata, no tengo dudas de que gano la elección y que administraría la Ciudad con la misma eficiencia y capacidad que mostré siempre en las tareas ejecutivas. De ahí a ser candidata hay una distancia enorme, yo soy parte de un equipo que dirige el Presidente de la Nación"

Respecto a otro puesto en la que la proyectan, la potencial vicepresidencia acompañando a Milei, pero con un acuerdo LLA-PRO para que Jorge Macri vaya a la reelección como jefe de Gobierno, Bullrich optó por no dar una respuesta precisa.

"Solo falta que me pongan en el Masterchef Celebrity... Esto es una decisión de equipo, no es lo que me gustaría a mí. Estoy en el Senado, son seis años de mandato, así que me puedo quedar donde estoy, donde discutamos que es mejor. No tengo una preferencia. No me estoy promocionando para nada", dijo.