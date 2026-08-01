La Rioja concretó un nuevo operativo de donación de órganos y ya suma 27 trasplantes en 2026

La provincia de La Rioja realizó un nuevo operativo multiorgánico de donación de órganos y tejidos que permitió brindar una nueva oportunidad de vida a cuatro pacientes que se encontraban en lista de espera para un trasplante. Con esta intervención, el sistema de salud provincial alcanzó los 27 trasplantes realizados en lo que va de 2026, consolidando el trabajo de procuración que se desarrolla en la provincia.

El procedimiento incluyó la ablación de riñones, hígado y córneas, gracias a la decisión solidaria de un donante y al acompañamiento de su familia, cuyo gesto hizo posible avanzar con el operativo y beneficiar a personas que aguardaban un órgano para mejorar su calidad de vida.

Desde el Ministerio de Salud de La Rioja destacaron que este tipo de intervenciones requieren una planificación compleja y la participación articulada de distintos equipos sanitarios.

En ese sentido, reconocieron el trabajo realizado por los profesionales de los hospitales intervinientes, el personal del Centro Único Coordinador de Ablación e Implante de La Rioja (CUCAILAR), las autoridades sanitarias y los equipos encargados de la logística y el traslado de órganos.

La cartera sanitaria remarcó que detrás de cada operativo existe un importante esfuerzo humano y técnico que permite garantizar la procuración y posterior distribución de los órganos en el marco del sistema nacional de trasplantes.

La solidaridad que permite salvar vidas

Desde el Ministerio de Salud también agradecieron el compromiso de la familia donante, al considerar que su decisión representa un acto de enorme generosidad que trasciende el dolor y ofrece una nueva esperanza a otras personas.

"Detrás de cada donación hay una historia que trasciende y un acto de enorme generosidad. Gracias a quienes, incluso en medio del dolor, eligieron regalar vida", expresaron desde la cartera sanitaria.

Las autoridades provinciales señalaron que cada operativo reafirma la importancia de promover la donación de órganos y tejidos como una herramienta fundamental para salvar vidas.

Asimismo, recordaron que la voluntad de ser donante puede registrarse a través de los canales oficiales del INCUCAI y destacaron la necesidad de conversar esta decisión con la familia, ya que constituye un aspecto clave al momento de concretar cada proceso de donación.