Los incendios remiten cerca de Burdeos y Madrid y dan un respiro a Europa

Troncos de palmeras carbonizados junto a una iglesia en el Palmeral de Preveli, tras un incendio, en la isla de Creta, Grecia

Por Yves Herman, Lefteris Papadimas y ​Emma Pinedo

BURDEOS/ATENAS/MADRID, 31 jul (Reuters) - Francia y España disfrutaron el viernes de un respiro tras varios días de devastadores incendios, al lograrse controlar los enormes incendios cerca de Burdeos y Madrid, aunque ‌los incendios seguían activos en Grecia y ‌el oeste de España.

Europa se ha visto asolada por los incendios este verano tras sucesivas olas de calor que han batido récords, lo que ha dejado vastas extensiones de vegetación reseca por la sequía lista para arder y ha obligado a cientos de miles de personas a huir de sus hogares.

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En el suroeste de Francia, las autoridades comenzaron a permitir el regreso de los habitantes a sus hogares tras declarar que un gran incendio, que había ardido durante más de una semana, estaba controlado.

Se levantaron las órdenes ​de evacuación en 12 distritos al ⁠oeste y suroeste de Burdeos, lo que permitió que 144.000 de las más de 220.000 personas ‌desplazadas regresaran a sus hogares, según indicó en un comunicado la prefecta de Gironda, ⁠Sophie Brocas.

Europa es el continente que se calienta más rápidamente ⁠del mundo; estudios científicos recientes confirman que el cambio climático provocado por el ser humano ha generado las condiciones de calor y sequía que se han vivido en todo el continente en los últimos meses, ⁠sin dar respiro a los equipos de emergencia.

Según los datos del Monitor Climático de Reuters, ​se preveía que la temperatura media en Europa el viernes fuera de ‌24,9 °C, 3,3 °C por encima de la media registrada entre ‌1961 y 1990, lo que la convierte en el continente más alejado de su media histórica.

Las ⁠columnas de humo y ceniza expulsadas a la atmósfera en las últimas semanas han expuesto a millones de personas a una contaminación atmosférica perjudicial para la salud. Científicos han manifestado su especial preocupación por las emisiones de partículas finas, conocidas como PM 2,5, que se asocian a enfermedades cardiovasculares, cáncer de pulmón ​y problemas respiratorios.

EVACUACIÓN ‌DE TURISTAS

En la isla griega de Creta, los equipos seguían combatiendo los focos persistentes a lo largo de un frente de 15 kilómetros y tomando medidas para evitar nuevos brotes. Un incendio que se declaró el miércoles en el centro de Creta obligó a evacuar a cientos de turistas y residentes, incluso en barco desde las comunidades costeras.

"Estamos librando una batalla ⁠enorme para contener el incendio y esperamos tenerlo bajo control al final del día", dijo Giorgos Tsapakos, vicegobernador regional de Protección Civil de Creta.

Los fuertes vientos previstos hasta el sábado por la noche, con rachas de hasta 115 kilómetros por hora, estaban dificultando la labor de los bomberos, añadió.

La Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, con sede en Ginebra, estimó que 2.000 turistas fueron evacuados a causa de los incendios en Creta y señaló que se habían destruido viviendas, tierras de cultivo, olivares y ganado.

España ‌levantó el jueves el estado de emergencia nacional en Ávila, en el centro del país, y en Madrid, devolviendo el control a las autoridades regionales al mejorar la situación.

Los equipos de bomberos permanecieron en alerta ante posibles rebrotes el viernes, mientras que cerca de 1.000 residentes de siete urbanizaciones de Pelayos de la Presa y San Martín de Valdeiglesias, en la Comunidad de Madrid, seguían sin poder regresar a sus hogares.

Más al este, ‌un incendio en La Vall d’Uixó, en la provincia de Castellón, seguía activo, pero llevaba 48 horas sin extenderse. Unos 7.000 residentes siguen desplazados, aunque unos 1.000 han regresado a sus hogares.

Los fuertes vientos dificultaron la labor de ‌los bomberos en el Parque ⁠Natural Arribes del Duero, en Zamora, cerca de la frontera con Portugal, donde las llamas arrasaron los cañones de los ríos Duero y Tormes. Se evacuaron catorce pueblos ​y se ordenó a otros dos que permanecieran en sus casas.

Con información de Reuters