Rusia bombardea Kiev y mata a 10 personas, Ucrania solicita misiles interceptores Patriot

Personal de emergencia trabaja en el lugar de un incendio en un almacén en una ubicación identificada como el distrito de Bucha.

Rusia bombardeó Kiev y la región cercana en un intenso ataque con misiles balísticos en la madrugada del sábado, en el que murieron 10 personas, mientras el presidente Volodímir Zelenski ‌advertía que Ucrania se había quedado sin misiles ‌interceptores para sus sistemas de defensa aérea Patriot de fabricación estadounidense.

Zelenski dijo que Rusia lanzó 35 misiles contra Ucrania, incluidos 27 misiles balísticos, además de 185 drones. Solo se interceptó un misil balístico, "simplemente porque no hay misiles interceptores para el sistema Patriot", señaló.

Más de una docena de explosiones retumbaron en la ciudad durante varias oleadas de ataques, según testigos de Reuters.

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"Cada lote de misiles interceptores de misiles balísticos salva la vida de nuestra gente. Y cada noche sin ellos se traduce en más víctimas", dijo Zelenski en la aplicación ​Telegram.

Con la guerra ya en su ⁠quinto año, los combates se recrudecen a lo largo de unos 1.200 kilómetros (750 millas) de frente ‌de batalla. Sin embargo, los avances rusos se han reducido en más de la mitad ⁠este año, y Ucrania ha estado lanzando ataques dentro de ⁠Rusia contra sus instalaciones petroleras, centros logísticos y plantas de producción de armas.

Ucrania estaba devolviendo la guerra a Rusia, afirmó Zelenski, y añadió que sus tropas habían atacado la infraestructura de tres refinerías de petróleo en ⁠la región de Bashkortostán y otros objetivos que sustentaban el esfuerzo bélico de Moscú.

Rusia también ha ​intensificado sus ataques contra Kiev y otras ciudades ucranianas. Ucrania depende de ‌los sistemas de defensa aérea Patriot de fabricación estadounidense, ‌pero la guerra de Irán ha provocado que los suministros de misiles interceptores, anteriormente destinados a ⁠Ucrania, se hayan desviado hacia el Ejército estadounidense y los aliados de Estados Unidos en el Golfo.

Tanto Moscú como Kiev niegan haber atacado a civiles en la guerra desencadenada por la enorme invasión a Ucrania por parte de Rusia en febrero de 2022.

SEGUNDO GRAN ATAQUE CONTRA KIEV ESTA SEMANA

El del sábado es el segundo ​gran ataque contra ‌Kiev esta semana, después de que el jueves murieron nueve personas —entre ellas seis miembros de una misma familia en un pueblo cercano a Kryvyi Rih— y de que un misil crucero, presuntamente ruso, cayó en Polonia.

Se registraron daños en siete distritos de Kiev, una ciudad de unos tres millones de habitantes, informó la Fiscalía General tras los ataques del sábado.

Zelenski dijo que ⁠se produjeron incendios en toda la ciudad de Kiev y que resultaron dañados 18 edificios residenciales, una escuela, la embajada de Lituania e infraestructuras.

La fiscalía ucraniana informó que siete personas perdieron la vida en el distrito de Darnytskyi, en la margen izquierda del río Dniéper, y otras dos fallecieron en el distrito de Solomyanskyi, en la margen derecha de la ciudad.

Otra persona más perdió la vida en la región de Kiev, donde los ataques causaron daños en varios almacenes, informaron las autoridades regionales.

Decenas de personas resultaron heridas en Kiev y en la región, entre ellas cuatro ‌niños que sufrieron múltiples heridas por metralla y laceraciones.

"Miré mi teléfono, eran las 1:30 (2230 GMT) y sonaron las sirenas; estaba tumbada en la cama, vestida, y me levanté de inmediato. Y al instante comenzaron las explosiones: ¡bum, bum!", relató Nadiia Komarova, una conserje de 68 años de un bloque de departamentos en Kiev.

"Nuestros techos han empezado a desmoronarse. Mi ventana está destrozada y todo se ha caído dentro", declaró a Reuters.

Las imágenes de televisión de Reuters ‌mostraban a la policía y a los equipos de rescate trabajando en el lugar. Dos rescatistas metieron un cadáver en un saco negro y lo colocaron en un coche. Los bomberos apagaban los incendios y había coches quemados cerca de ‌un bloque de apartamentos.

El ⁠alcalde Vitali Klitschko dijo que Kiev estaba trabajando para construir y preparar más refugios, ya que los ataques siguen intensificándose.

El ministro de Asuntos Exteriores, Andrii Sybiha, lanzó un nuevo ​llamamiento para solicitar suministros urgentes de defensa aérea. "Es la batalla por los cielos la que definirá el rumbo de esta guerra. Cuanto más sólido sea el escudo aéreo sobre Ucrania, más cerca estará la paz".

Con información de Reuters