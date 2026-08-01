Inundaciones, destrozos y demoras por el temporal que azotó el AMBA

El viernes 31 de julio por la noche y en la madrugada del sábado 1° de agosto, intensas lluvias afectaron a miles de personas en el Área Metropolitana de Buenos Aires. El feroz temporal que azotó el AMBA causó destrozos, inundaciones y hasta demoras debido a la cantidad de agua que cayó en tan sólo unas horas. Tal es así que aún hay usuarios sin servicio eléctrico en sus domicilios y esperan para que se reestablezca en las próximas horas.

Tan sólo unas horas antes fue el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) el que advirtió con una alerta naranja por tormentas, lo que finalmente sucedió. La lluvia torrencial superó eso y afectó a más de 50 mil usuarios en diferentes barrios de la Ciudad de Buenos Aires y localidades de la Provincia. A su vez, la alerta continúa en otras provincias donde puede llegar el mencionado temporal que ya causó destrozos en el AMBA, canceló vuelos e inundó calles.

Las consecuencias del terrible temporal que afectó al AMBA

A través de diferentes videos publicados en las redes sociales por distintos usuarios se vieron las inundaciones sufridas y lo que afectó la tormenta que comenzó en las últimas horas del viernes y se extendió. Además, se estima que más de 10 mil personas siguen sin contar con servicio eléctrico en el Área Metropolitana de Buenos Aires, todo a raíz de lo sucedido durante las últimas horas. Por otro lado, también en Aeroparque y Ezeiza se postergaron algunos vuelos debido al temporal. Un detalle no menor brindado por Defensa Civil de la provincia es que hubo un acumulado de entre 30 y 60 milímetros y las precipitaciones alcanzaron entre 60 y 90 milímetros en algunos sectores.

Los videos del temporal

Alerta naranja en diferentes provincias de nuestro país para este sábado

A través de la página oficial del Servicio Meteorológico Nacional, se advirtió que puede haber varias zonas más afectadas por una posible tormenta. De esta manera, el organismo anticipó una alerta naranja para Entre Ríos y Santa Fe. En principio se trataría sólo de tormentas aisladas fuertes y severas que pueden traer consigo granizo, ráfagas intensas y actividad eléctrica. De esta manera, podría ser peligroso para miles de usuarios lo que suceda con el temporal que ya generó problemas en el AMBA, que continúa con alerta amarilla como también Chaco, Córdoba, Corrientes y Santiago del Estero.

La advertencia del Servicio Meteorológico Nacional

Cuándo vuelve a salir el sol en Buenos Aires, según el SMN: las razones por las que vivimos días nublados

Según advirtió el Servicio Meteorológico Nacional, una vez que ese fenómeno avance hacia el océano, entre el sábado y el domingo comenzará a ingresar aire más seco y frío. Ello permitirá barrer la nubosidad persistente y dará paso a una seguidilla de jornadas soleadas, con cielo despejado y ambiente seco durante los primeros días de agosto.