Loan “no se perdió”: el testimonio de un comisario de la Policía Federal

El juicio por la desaparición de Loan Danilo Peña sumó este jueves testimonios fundamentales ante el Tribunal Oral Federal (TOF) de Corrientes. Declararon un perito, un comisario y el ex viceintendente de 9 de Julio.

La declaración más contundente estuvo a cargo de Fabio Pirrone, comisario mayor de la Policía Federal Argentina (PFA):

“Loan no se perdió. Cuando eso ocurre, los chicos no se alejan del lugar. Se usaron todos los medios al alcance y Loan no fue encontrado”, afirmó el comisario, quien llegó a la provincia 11 días después del hecho por orden del Ministerio de Seguridad.

Las principales revelaciones del comisario Pirrone: