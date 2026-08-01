El 13 de junio de 2024, Loan Danilo Peña fue visto por última vez en la localidad correntina de 9 de Julio, luego de un almuerzo familiar realizado en la casa de su abuela Catalina. Dos años después de su desaparición, su paradero continúa siendo un misterio, mientras la investigación judicial intenta esclarecer qué ocurrió con el niño. El martes 16 de junio comenzó el juicio anhelado por la familia, que mantiene la esperanza de que los acusados "rompan el pacto de silencio", y está prevista la declaración de más de 160 testigos. En la causa principal hay siete imputados por el presunto delito de "sustracción y ocultamiento" del menor, mientras que otras diez personas serán juzgadas en un expediente conexo por supuesta manipulación de testimonios, entorpecimiento de la investigación y defraudación a la administración pública. Seguí el minuto a minuto.
Loan “no se perdió”: el testimonio de un comisario de la Policía Federal
Fabio Pirrone fue enviado a investigar el caso a los 11 días de desconocerse el paradero del niño en Corrientes. Durante su testimonio, subrayó las contradicciones en los dichos de los testigos.
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Un comisario de la Policía Federal remarcó las discrepancias entre los testimonios de los testigos
El juicio por la desaparición de Loan Danilo Peña sumó este jueves testimonios fundamentales ante el Tribunal Oral Federal (TOF) de Corrientes. Declararon un perito, un comisario y el ex viceintendente de 9 de Julio.
La declaración más contundente estuvo a cargo de Fabio Pirrone, comisario mayor de la Policía Federal Argentina (PFA):
“Loan no se perdió. Cuando eso ocurre, los chicos no se alejan del lugar. Se usaron todos los medios al alcance y Loan no fue encontrado”, afirmó el comisario, quien llegó a la provincia 11 días después del hecho por orden del Ministerio de Seguridad.
Las principales revelaciones del comisario Pirrone:
- Contradicciones en el almuerzo: Señaló diferencias graves entre los relatos de Bernardino Antonio Benítez, Daniel "Fierrito" Ramírez y Mónica Millapi sobre quién vio al niño por última vez.
- Llamada sospechosa: Calificó de "sugestivo" un llamado de más de 9 minutos que Benítez le hizo a su esposa, Laudelina Peña, justo tras la desaparición: "Es algo que nunca clarificó".
- La actitud de Caillava y Pérez: Le resultó llamativo que la pareja quisiera volver al pueblo a ver un partido de fútbol sabiendo que el chico había desaparecido y no había luz. Además, dejaron sus vehículos en la comisaría "por miedo a que los contaminen".
- Cruce de llamadas y el botín: Reveló que existió una comunicación entre Caillava y Laudelina en la misma franja horaria en que Laudelina denunció que le entregaron el calzado del menor para plantarlo en el barro.
- Cámaras Gesell: Puso en duda los relatos de los menores en Cámara Gesell indicando que "hubo modificaciones en los testimonios" y que los niños "suelen fabular o introducir elementos de miedo para intentar colaborar".
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Loan: las declaraciones que complicaron a Pérez, Caillava y Maciel
En la jornada del martes cargada de tensión y polémicas, los testigos apuntaron al matrimonio y al excomisario del pueblo. La médica del pueblo habló del pequeño y de la exfuncionaria.
En el segundo día de juicio después de la feria judicial por la desaparición de Loan Danilo Peña, la actividad central estuvo orientada a conocer como fue la búsqueda y quienes participaron desde horas después de que se denunciara la ausencia del pequeño. En ese camino, los testigos respondieron acerca de cuestiones muy puntuales y entre ellos se destacó las respuestas del ex Jefe Regional de la Policía de Corrientes, Roque Báez que llegó al operativo luego del aviso del por entonces comisario Walter Maciel, pero en su testimonio hubo detalles que sorprendieron a toda la sala.
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Virginio Leonardo Medina, el cuñado de la mamá de Loan, fue el primer testigo en declarar este martes. Contó cómo se enteró de la desaparición del niño y relató su participación en el rastrillaje.
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Se reanudó el juicio del caso Loan: entró en cuarto intermedio
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