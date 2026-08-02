Aunque defendió su gestión, Milei admitió: "Es normal que haya argentinos que no perciben la mejora"

El presidente Javier Milei reconoció que, pese a los indicadores económicos que el Gobierno exhibe como una recuperación de la actividad, "es normal que aún haya argentinos que no perciben en su bolsillo esta tendencia de mejora". La definición fue realizada durante una entrevista con Diario Río Negro, en la que defendió el rumbo económico de su gestión y aseguró que ya tiene el nombre de su compañero de fórmula para las elecciones 2027, aunque no dijo de quién se trata.

Consultado sobre la evolución de la economía desde el inicio de su mandato, Milei afirmó que el plan económico avanza incluso por encima de las proyecciones oficiales. Según sostuvo, su administración logró mantener el superávit fiscal, reducir la inflación, levantar el cepo cambiario y recomponer las reservas del Banco Central. Según dijo el mandatario, "la actividad económica y el PBI rompieron su techo histórico" y pronosticó que Argentina tendrá "tres años seguidos de crecimiento por primera vez en 15 años".

Sin embargo, admitió que esos resultados aún no se reflejan en la situación de todos los hogares. "Es normal que aún haya argentinos que no perciben en su bolsillo esta tendencia de mejora. Arreglar en dos años lo que se rompió en un siglo lleva tiempo, y no le vamos a mentir a la gente con atajos. Estamos poniendo a la Argentina de pie, pero paso a paso, haciendo los deberes" expresó.

Milei aseguró que ya tiene definido a su candidato a vicepresidente

En la misma entrevista, el Presidente también habló sobre el escenario político de cara a las elecciones del año que viene y reveló que ya definió quién será su compañero de fórmula para buscar la reelección, aunque evitó dar su nombre. "Como ya he planteado en una reciente entrevista, tengo definido mi compañero de fórmula para el año que viene, pero prefiero reservarme el nombre por el momento", sostuvo.

Además, al ser consultado sobre un eventual segundo mandato, afirmó que buscará profundizar el rumbo económico de su gestión. Según explicó, el principal objetivo será "acelerar lo más posible" el crecimiento mediante la desregulación de la economía y una mayor reducción de impuestos. "La Argentina está creciendo y los esfuerzos del gobierno están puestos en acelerar lo más posible ese crecimiento con los únicos instrumentos que la historia demostró efectivos: la desregulación y la baja de impuestos. De aquí en adelante, nuestro único mandato es seguir acelerando en este sendero, tan rápido como la realidad nos lo permita", señaló.