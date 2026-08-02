Resultados del Telekino de hoy: controlá tu boleta del Domingo, 2 de agosto

Premios con el número de cartón

Mientras esperamos que salgan los números ganadores del Telekino de hoy, te contamos un dato que muchos pasan por alto: además del sorteo tradicional por aciertos de bolillas, el Telekino sortea todos los domingos premios espectaculares, como autos 0km, camionetas o viajes, usando el número de serie único que viene impreso en tu cartón.

Así que nunca tires tu boleta sin revisar todo: puede que la suerte esté escondida en un número que no es el que esperabas. ¡Controlá bien cada rincón de tu cartón mientras se pone en marcha el sorteo!