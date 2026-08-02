Bienvenidos a la cobertura en vivo de El Destape. Te acercamos los resultados al instante del Telekino, los números del Rekino, los ganadores de los 15 aciertos y el color del cartón.
Resultados del Telekino de hoy: controlá tu boleta del Domingo, 2 de agosto
Seguí el minuto a minuto del sorteo del Telekino y enterate si sos el nuevo millonario.
Hace 4 minutos
Telekino EN VIVO: la previa del sorteo millonario
El Pozo Vacante
Mientras esperamos que salgan los números ganadores de este domingo, te contamos una curiosidad que hace latir más rápido el corazón de los jugadores: el pozo vacante. El premio mayor del Telekino, los 15 aciertos, sale muy seguido, pero si una semana no hay ganadores, ¡el pozo queda vacante y se acumula para el domingo siguiente! Así se generan pozos hiper millonarios que rompen récords y convierten cada sorteo en una verdadera fiesta. ¿Habrá suerte hoy? ¡Quedate atento!
Hace 19 minutos
Telekino EN VIVO: la previa del sorteo millonario
Premios con el número de cartón
Mientras esperamos que salgan los números ganadores del Telekino de hoy, te contamos un dato que muchos pasan por alto: además del sorteo tradicional por aciertos de bolillas, el Telekino sortea todos los domingos premios espectaculares, como autos 0km, camionetas o viajes, usando el número de serie único que viene impreso en tu cartón.
Así que nunca tires tu boleta sin revisar todo: puede que la suerte esté escondida en un número que no es el que esperabas. ¡Controlá bien cada rincón de tu cartón mientras se pone en marcha el sorteo!
Hace 1 hora
Telekino EN VIVO: la previa del sorteo millonario
¿Qué significa el Color del Cartón?
Mientras esperamos que salgan los números ganadores del Telekino de este domingo 2 de agosto, te contamos una curiosidad que pasa desapercibida: el color del cartón. Cada semana, el cartón cambia de color (verde, azul, violeta, etc.) para identificar a qué sorteo pertenece y evitar confusiones con cartones de semanas anteriores.
Además, ese mismo número de cartón participa por premios especiales como autos, casas y viajes. Así que antes de descartar tu boleta, revisala bien: el color puede ser la clave para saber si estás participando por algo más que el pozo principal. ¡Seguí atento al liveblog!
Hace 1 hora
Telekino EN VIVO: la previa del sorteo millonario
Premios menores: 11 a 15 aciertos
Mientras esperamos que salgan los números ganadores del Telekino, te contamos un dato que puede tranquilizar a más de uno: no hace falta pegar los 15 números para llevarse un premio. Si tu boleta tiene 11, 12, 13 o 14 aciertos, también accedés a premios en efectivo. Y como siempre, mientras más aciertos, mayor es el monto a cobrar.
Hace 1 hora
Telekino EN VIVO: la previa del sorteo millonario
El Rekino: una segunda chance
Mientras esperamos que salgan los números ganadores, te contamos que en la parte inferior de tu cartón vas a encontrar los mismos 15 números impresos, pero para participar de un segundo sorteo llamado Rekino. Si no ganaste nada arriba, el Rekino te da una segunda oportunidad de llevarte un pozo extra. Así que antes de descartar tu boleta, revisala bien: la suerte puede tener un segundo capítulo.
Hace 1 hora
Telekino EN VIVO: la previa del sorteo millonario
Premios con el número de cartón
Mientras esperamos que salgan los números ganadores, te contamos que el Telekino no solo premia por aciertos de bolillas: todos los domingos sortea premios espectaculares, como autos 0km, camionetas o viajes, usando el número de serie único que viene impreso en tu cartón. ¡Así que ya sabés! Nunca tires tu boleta sin revisar todo: la suerte puede estar escondida en ese número que muchas veces pasa desapercibido.